Neanche il tempo di fare un bilancio per quanto fatto in questo 2017 che in casa Juve è già tempo di mercato. Marotta, Paratici e tutta la squadra mercato bianconera è infatti già a lavoro sia per l’imminente sessione di riparazione che prenderà ufficialmente il via il 3 gennaio che per la campagna di rinforzamento per la prossima stagione. Ecco nel dettaglio qual è al momento la situazione del club piemontese.

Terzino destro, centrocampista, il futuro di Alex Sandro.

Innanzitutto andiamo a vedere quali sono le pedine che mancano per completare la già molto competitiva attuale rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Vista la complicata situazione legata al rinnovo di contratto di Stephan Lichtsteiner (che probabilmente a giugno andrà via a parametro zero) con molta probabilità si punterà su un terzino destro per sostituire lo svizzero. Stesso discorso va fatto anche per il laterale difensivo sinistro dato che Asamoah in scadenza non ha ancora rinnovato (anche se le parti non sono molto distanti tra loro) e c’è ancora da capire quale sarà il futuro di Alex Sandro. Con il ritorno al centrocampo a tre ci sarà quasi certamente bisogno di un nuovo innesto in mediana che vada ad ampliare le opzioni per il tecnico bianconero.

Chi può prendere a gennaio: se Klopp molla Emre Can.

Come da tradizione però la Juventus difficilmente interverrà pesantemente durante la sessione invernale di mercato nella quale potrebbe “regalare” a Massimiliano Allegri solamente un centrocampista. I dirigenti bianconeri stanno infatti lavorando per portare a Torino già a gennaio il tedesco del Liverpool Emre Can (23 anni) in scadenza a giugno 2018 con i Reds. La Vecchia Signora è pronta a mettere sul piatto un quinquennale da 5 milioni di euro per il giocatore che sembra gradire la destinazione, l’unico ostacolo (non proprio irrilevante) è rappresentato da Jurgen Klopp che non sembra per nulla disposto a far partire il ragazzo già a gennaio.

Per quanto riguarda invece le cessioni l’unico a partire in questa sessione di mercato dovrebbe essere il croato Marko Pjaca che dovrebbe finire in prestito in modo da ritrovare pian piano il ritmo partita dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per 9 mesi. Per lui c’è un forte interessamento dello Schalke 04.

Caldara, Spinazzola e non solo: chi arriverà a giugno.

La Juventus si muoverà molto di più invece a giugno in vista della nuova stagione. Oltre agli arrivi certi degli atalantini Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola, e al probabile rientro alla base di Pol Lirola, difatti, gli uomini mercato della Vecchia Signora stanno già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Per il ruolo di terzino destro si seguono il belga del Psg Thomas Meunier (26 anni), il croato ex Genoa e Sassuolo adesso in forza all’Atletico Madrid Sime Vrsaljko (25) e lo spagnolo dell’Arsenal Hector Bellerin (22).

A sinistra invece, nel caso dovesse partire Alex Sandro, si punterebbe su uno tra José Luis Gayà (22) del Valencia, Emerson Palmieri (23) della Roma, Matteo Darmian (28) del Manchester United o il brasiliano Wendell (24) del Bayer Leverkusen.

Un ulteriore colpo in difesa potrebbe essere il centrale olandese in scadenza a giugno con la Lazio Stefan De Vrij (25) sul quale però c’è forte la concorrenza di Barcellona, Manchester City e Inter. Per quanto riguarda il centrocampo invece, oltre al già citato Emre Can, la Juventus vorrebbe portare a Torino un altro giovane talento tedesco in scadenza a giugno 2018, vale a dire la mezzala dello Schalke 04, già nel giro della Nazionale maggiore, Leon Goretzka (22) che però potrebbe finire al Liverpool proprio per colmare il vuoto lasciato dal connazionale.