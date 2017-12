La Juventus ha salutato il girone d'andata e il 2017 con una vittoria pesante in quel di Verona. Partita non semplice per i bianconeri che grazie ad una doppietta di Dybala si sono imposti 3-1. Ora, per la formazione di Allegri match in casa del Cagliari, prima della sosta invernale e di un calciomercato che sarà sfruttato per puntellare la rosa. Si è espresso proprio sulla sessione di trattative invernale Beppe Marotta, nel pre-partita di Verona-Juve, partendo da un calciatore in uscita ovvero Marko Pjaca.

Juve, Pjaca nel calciomercato in uscita. La conferma di Marotta.

L'amministratore delegato della Juve ai microfoni di Premium Sport ha aperto alla possibilità del prestito del croato tornato a giocare con la Primavera dopo il brutto infortunio al ginocchio. Tra le possibili destinazioni anche i tedeschi dello Schalke 04 che potrebbero permettere al classe 1995 di giocare con più continuità: "Pjaca verso lo Schalke 04? E’ reduce da un infortunio abbastanza importante. Si è rimesso pienamente e probabilmente lo daremo in prestito in modo che possa ritrovare la continuità che è mancata. Dobbiamo ancora confrontarci con lui ma lo Schalke potrebbe essere una delle candidate".

Emre Can nelle trattative di mercato della Juve.

Operazioni in uscita, ma anche in entrata. Non è ormai un mistero l'interesse della Juventus per Emre Can: il centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto a giugno difficilmente si muoverà a gennaio. I bianconeri vogliono però chiudere l'operazione per giugno. Marotta commenta così le voci sul forte mediano: "Emre Can? E' un giocatore che è in scadenza e che quindi attira su di sé le attenzioni di molti club. Sappiamo che è un buon giocatore e una buona occasione ma nulla di più".

Il periodo di Dybala e i problemi sui diritti d'immagine.

Chiusa la parentesi sul mercato, Marotta è intervenuto anche su Dybala. L'augurio nel pre-partita del dirigente si è rivelato di buon auspicio per La Joya che ha realizzato una doppietta decisiva ("Non è un esame da superare, nelle ultime prestazioni non ha offerto il meglio di sé ma è un giocatore di grandissima qualità. Questa qualità l’ha persa nell’ultimo periodo e deve ritrovarla dando continuità nelle prestazione. Il mister gli ha dato fiducia e questa può essere una gara che può aiutarlo a tornare il Dybala degli ultimi tempi"). Ecco come l'ad bianconero ha commentato le voci sulla querelle relativa ai diritti d'immagine dell'argentino: "Proposto all’entourage di Dybala di risolvere le sue questioni legate ai diritti d’immagine? Una buona società ha il dovere di supportare l’attività anche extracalcistica del calciatore. Noi ci siamo messi a disposizione per cercare di aiutare in questo contenzioso tra lui e una società che detiene i diritti d’immagine e questo lo facciamo con uno spirito di grande collaborazione. Ci sono delle difficoltà ma sono ottimista che si possa arrivare a una conclusione e far sì che anche il giocatore si possa liberare di questi impicci".

La crescita in bianconero di Benatia.

In conclusione una battuta su Benatia protagonista di una crescita di rendimento notevole, che non ha fatto rimpiangere Bonucci: "Non lo scopriamo di certo oggi. Ha fatto benissimo alla Roma ed è andato al Bayern. Lì ha avuto delle difficoltà e noi l’abbiamo acquistato e siamo molto felici di questo. Stanno venendo fuori le sue principali qualità che sono il temperamento e l’esperienza".