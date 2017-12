La Juventus tiene il passo del Napoli, stacca Inter e Roma e ritrova Paulo Dybala. Allegri torna da Verona con tre punti e con molti motivi per stappare lo champagne e festeggiare la fine del 2017. Al di la della vittoria del "Bentegodi", la notizia migliore è proprio quella legata alla serata magica della "Joya": tornato decisivo come nei giorni migliori. Nel momento più difficile della battaglia con l'Hellas, sono stati proprio i gol e i colpi di Dybala a rianimare la vecchia signora.

Matuidi sblocca il match.

Archiviata la vittoria contro la Roma, Allegri riparte dal Bentegodi: stadio sempre un po' indigesto per il livornese. Bastano però soltanto sei minuti per il primo sorriso. Merito di Matuidi, ma soprattutto di Gonzalo Higuain: suo il tiro respinto dal palo e corretto in rete dal francese. In coppia con Dybala, il "Pipita" è una furia e sfiora il raddoppio prima all'undicesimo (botta deviata a Nicolas) e poi al 19esimo con un punizione insidiosa che termina sull'esterno della rete.

L'Hellas soffre ma reagisce con orgoglio. E' Verde a creare la prima occasione gialloblu. L'esterno salta Lichtsteiner e calcia col destro a giro: pallone di pochissimo a lato della porta bianconera. L'ultima occasione del primo tempo è ancora di Higuain: vicino al raddoppio ma stoppato ancora una volta da Nicolas.

La doppietta di Dybala.

Con Bernardeschi al posto di Bentancur, la Juventus comincia il secondo tempo sotto ritmo e si fa raggiungere dall'Hellas. Al 58esimo la vecchia signora perde palla sulla propria trequarti e "arma" il destro di Caceres che, dai 25 metri, esplode un tiro che brucia Szczesny e firma il pareggio. Il gol dell'ex bianconero dà il via ad un'altra partita: meno ordinata, con più "garra" e con molte battaglie in ogni zona del campo.

Dopo una buona azione di Kean, fermato con affanno da Chiellini, a spegnere l'ardore dei gialloblu ci pensa Dybala: bravo a calciare di prima intenzione, su cross di Lichsteiner, e a battere Nicolas per il nuovo sorpasso bianconero. Ritrovata la rete, l'argentino si prende la scena come nelle prime giornate di questo campionato. Al 77esimo la "Joya" parte in velocità, supera due avversari, entra in area e beffa il portiere scaligero col destro. Galvanizzato dai due centri, nel finale Dybala va vicino anche alla tripletta: punizione dal limite e splendida risposta di Nicolas in angolo.