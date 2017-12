Due i nomi caldi della Juventus secondo le ultime notizie di calciomercato che arrivano in tempo reale sulle trattative per la sessione invernale di gennaio. Alex Sandro ed Emre Can, un colpo in uscita (ma la cessione avverrà senza svendere il calciatore) e un altro in entrata (un acquisto preventivato da tempo e quasi annunciato di recente da Marotta): potrebbero essere questi i movimenti dei bianconeri nelle prossime settimane.

Ghoulam, Darmian, Grimaldo: sfida al Napoli sul mercato.

Piccole correzioni in corsa nell'attesa che nella prossima estate Spinazzola e Caldara (un terzino e un difensore centrale, entrambi dell'Atalanta) sbarchino a Torino mentre si lavora ai fianchi del Napoli per Ghoulam. L'algerino ha sì rinnovato il contratto con gli azzurri di recente ma la clausola da 40 milioni e la volontà da parte della ‘vecchia signora' di sondare la reticenza dei partenopei lasciano una porta aperta per giugno. Sull'asse con gli azzurri si consuma anche l'ennesimo duello di questa stagione: dalla corsa scudetto alle pedine di mercato che fanno gola in alcuni ruoli chiave, si tratta di Darmian (difensore del Manchester United che può coprire tutti i ruoli nel pacchetto arretrato) e dell'esterno del Benfica, Grimaldo, un laterale mancino che ha il piede ‘alla Pirlo' quando c'è da battere punizioni.

Il brasiliano Wendell la novità dell'ultima ora.

La novità dell'ultima ora, invece, conduce in Germania, per la precisione a Leverkusen laddove gioca il brasiliano Wendell: 24 anni, alto 176 cm, di ruolo è un terzino sinistro che può essere avanzato anche a centrocampo sempre sulla corsia mancina. Con il Bayer ha giocato 132 partite, con all'attivo 5 gol e 10 assist, ha un contratto fino al 2021 e una valutazione di mercato ancora possibile (14/15 milioni di euro).

Alex Sandro, la ricca plusvalenza che la Juve vuol realizzare.

Perché tutto questo interesse per i laterali mancini? Alex Sandro, ex Porto giunto alla Juventus nel 2015 per 25 milioni di euro, non è destinato a restare ancora a lungo a Torino: dalla Premier hanno acceso i riflettori su di lui da tempo ma da parte dei bianconeri non c'è alcuna intenzione di lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 60 milioni che consentirebbe alla Juve di realizzare una notevole plusvalenza. Una somma così alta e motivata dagli sviluppi dell’affare van Dijk passato dal Southampton al Liverpool per 85 milioni.

L'affondo per avere Emre Can a gennaio.

L'affondo su Emre Can. La Juventus vuole regalare ad Allegri il mediano tedesco dei Reds a gennaio, sfruttando il count-down iniziato con la scadenza del contratto fissata per giugno 2018. L'obiettivo è proporre agli inglesi un conguaglio da 5/6 milioni di euro per cedere il calciatore subito, nella peggiore delle ipotesi a Torino si ‘accontenteranno' di averlo a giugno a costo zero. Sul piatto c'è un contratto di 4 anni a circa 5 milioni di stipendio all'anno. Can, 23 anni, alto 184 cm è una pedina che ha la propria forza nella duttilità tattica: può giocare a centrocampo (da mediano oppure centrale) ed essere altrettanto prezioso in difesa nel pacchetto centrale. Altro dettaglio tutt'altro che trascurabile, è capace di sfoderare gol pazzeschi… chiedete pure al Watford che fu costretto a inchinarsi dinanzi alla splendida rovesciata del tedesco.