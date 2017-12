Negli ultimi mesi, il suo nome è stato accostato in più di un'occasione al mercato. Tantissime le pretendenti a Leon Goretzka, la stella classe 1995 dello Schalke 04 in scadenza di contratto nella prossima estate. Alla fine però a spuntarla sarebbe stato il Bayern Monaco che, secondo la stampa spagnola, ha raggiunto un accordo per il duttile centrocampista che a giugno dunque si trasferirà alla corte della società bavarese, con buona pace della Juventus che ha a più riprese sondato il campo per lui.

Mercato, ultime notizie: Goretzka-Bayern Monaco, accordo raggiunto.

In scadenza di contratto Goretzka ha rifiutato le numerose proposte di rinnovo dello Schalke. Le sirene dei top club del Vecchio continente hanno entusiasmato il ragazzo, pronto ad un ulteriore salto di qualità. Ecco allora che nonostante un forte interesse nelle ultime settimane del Liverpool intenzionato a trovare un'alternativa a Emre Can, a spuntarla è stato il Bayern. Come evidenziato da Marca, il nazionale tedesco lascerà lo Schalke nella prossima estate per trasferirsi dunque nel club campione di Germania.

Cifre alte per l'ingaggio del giocatore tedesco.

A convincere il giocatore, oltre al prestigio del Bayern, potrebbe essere stata anche un'importante offerta dal punto di vista dell'ingaggio. Basti pensare che il classe 1995 ha rifiutato proposte di rinnovo del club di Gelsenkirchen, tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Juventus, sfumato Goretzka tutto su Emre Can.

Il Liverpool dovrà dunque necessariamente individuare un altro possibile obiettivo di mercato per sostituire il partente Emre Can. Il centrocampista, connazionale di Goretzka, è in scadenza e piace moltissimo alla Juventus che avrebbe già un accordo di massima con lui. Bisognerà chiudere l'operazione in tempi brevi, parlando anche con i Reds per evitare un ritorno di altre pretendenti, in primis il Manchester City.