Juan Francisco Torres Belén, in arte Juanfran, 32enne difensore dell'Atletico Madrid e fino a qualche tempo fa pedina inamovibile dello scacchiere del Cholo Simeone. La maglia dei colchoneros la indossa da quasi sette anni, da quando nel 2011 tornò nella capitale iberica direttamente dall'Osasuna. Perché un ritorno? La carriera del terzino destro era iniziata nella cantera del Real ma sarà sull'altra sponda del Manzanarre che raccoglierà le maggiori soddisfazioni professionali.

Adesso che il suo contratto è in scadenza (giugno 2018) e non ci sono ancora prospettive di rinnovo Juanfran diventa elemento appetibile a basso costo per chi a gennaio ha bisogno di puntellare la rosa con un rinforzo di qualità ma senza svenarsi tenendo conto anche dello stipendio da circa 3 milioni netti a stagione che il calciatore guadagna attualmente.

E' anche per questa ragione che il diesse della Roma, Monchi, ha segnato il suo nome nell'agenda di mercato e ha preso quota nelle ultime ore rispetto ad altri obiettivi le cui condizioni economiche sono ben lungi da un'altra operazione alla Kolarov ma sulla corsia destra dello schieramento giallorosso, laddove è venuto a mancare per infortunio il 22enne olandese Karsdorp e il solo Florenzi non basta. Aleix Vidal del Barcellona (28 anni) e Matteo Darmian del Manchester United (28 anni) sono i profili preferiti ma al di fuori del raggio d'azione dei capitolini: nel primo caso i catalani chiedono una cifra vicina ai 15 milioni di euro, nel secondo invece c'è stata una presa di posizione dell'agente del calciatore che ha sì confermato come l'ex granata interessi a diversi club italiani ma escluso che tra questi ci sia la Roma.

in foto: La scheda di Juanfran (fonte Transfermarkt)

Strada in discesa per Juanfran? Non esattamente perché prima di acquistare i giallorossi devono cedere e in tal senso diventa fondamentale l'addio a Bruno Peres, ex Torino. Il brasiliano ha estimatori in Turchia (Galatasaray) e in Portogallo (Benfica), ma vorrebbe restare in Italia. Trovare un'alternativa a Karsdorp è una priorità ma nel caso non si dovesse sciogliere il nodo Bruno Peres allora la Roma potrebbe decidere di cambiare obiettivo puntando la propria attenzione tutta su due volti noti al tecnico, Di Francesco: si tratta di Berardi e Politano del Sassuolo.