Alla vigilia dell’ennesimo spettacolare weekend di calcio, dopo una tre giorni europea che non ha lesinato soprese ed emozioni, ecco arrivare il momento di fermarsi, ricaricare le batterie e analizzare quanto fatto, in campionato, dai club più importanti d’Europa.

Nella fattispecie, fra Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1, vediamo chi ha messo insieme un reparto difensivo capace, oltre che di schermare al meglio la propria porta, anche di dare un ottimo contributo offensivo all’intera squadra segnando caterve di gol.

In Serie A ed in Europa è dominio Lazio, nessuno (o quasi) meglio dei biancocelesti.

Al top in questo specifico aspetto, ovvero: quello delle compagini più prolifiche con i propri difensori, la Lazio, in Italia ed in Europa, fa la voce grossa. E sì perché, almeno al momento, quando in quasi tutti i top 5 campionati del ‘Vecchio Continente’ si sono disputate dalle 23 alle 27 giornate, nessuno, eccetto l’Arsenal, fa meglio o come i biancocelesti.

in foto: la classifica delle difese più prolifiche della Serie A (Transfermarkt.it)

Lo score degli uomini difensivi, ma non troppo, di Inzaghi è piuttosto eloquente: 12 reti nel massimo torneo nazionale derivanti dal pacchetto arretrato. Una cifra importante con De Vrij e Bastos goleador di reparto a quota 4 gol ed un fatturato che in Serie A nessuno è in grado nemmeno di avvicinare con, nello specifico, in seconda posizione, Napoli, Atalanta e Juventus lontane ben 5 marcature.

in foto: la classifica delle difese più prolifiche della Premier League (Transfermarkt.it)

Arsenal ‘Queen' di Premier.

In Inghilterra la lotta invece è più serrata con una maggiore concorrenza in questo particolare fondamentale. Del resto, in un campionato fisico come quello albionico, le reti provenienti dal pacchetto difensivo non sono poche, anzi. Eppure, nel contesto maschio della Premier, l’Arsenal sfrutta non tanto la sua fisicità, quanto il suo dinamismo sulle corsie laterali mettendo insieme, così come la Lazio, 12 reti il cui 50% è di pura marca iberica con i terzini Monreal (5 segnature) e Bellerin (3) a gonfiare ripetutamente le reti delle porte avversarie. Un apporto determinante per i Gunners che, grazie a questo score, si segnalano al top nel loro campionato staccando, proprio di un gol, il Chelsea a quota 11 segnature prodotte.

Il podio è trasversale: Liga, Bundes e Ligue 1 a quota 9 gol.

Il podio delle compagini più efficaci con le loro difese anche nel preciso comparto delle reti segnate si completa poi con tre club appaiati a quota 9 gol provenienti rispettivamente da Liga, Bundes e Ligue 1. Un triumvirato d’eccellenza con squadre d’élite nei rispettivi tornei.

in foto: la classifica delle difese più prolifiche della Liga (Transfermarkt.it)

In Liga il Real vola.

Come detto, il podio è ricco di club che hanno messo a referto lo stesso numero di reti col proprio pacchetto arretrato e, cominciando dalla Spagna, ecco spuntare il Real Madrid bravo a sfruttare i suoi centrali, ma anche i terzini, nell’atto di accompagnare la manovra ed offendere l’avversario. Il conto dei gol delle Merengues, infatti, è di assoluto valore con ben 9 realizzazioni segnate in Liga a quota +1, almeno in questo fondamentale, sul Barcellona capolista.

Del resto, con Sergio Ramos specialista della materia con 72 gol in carriera e con una batteria di attaccanti aggiunti come Carvajal o Marcelo, non poteva essere altrimenti. Insomma, anche i numeri certificano la pericolosità blanca: la difesa è una autentica arma in più per i Galacticos alla ricerca della terza Champions League consecutiva.

in foto: la classifica delle difese più prolifiche della Ligue 1 (Transfermarkt.it)

Ligue 1, Glik fa felice il Monaco.

Con l’addio di Mbappé e la dolorosa cessione in attacco di Bernardo Silva, il tecnico del Monaco Jardim ha pensato di redistribuire/ricreare il peso offensivo mancante negli altri reparti della sua squadra. E così sembra essere con la difesa, più che la linea mediana, ben investita di questo importante compito.

Se il centrocampo ha messo in rete solo 9 gol, completati da 10 assist totali, infatti, la retroguardia monegasca ha realizzato, pur in una posizione del campo meno privilegiata, lo stesso numero di segnature in altrettanti match segnalandosi come pericolo aggiuntivo per i club rivali. Una investitura assolta con grande coraggio con Glik a capitanare l’offensiva della difesa con ben 3 reti siglate nella Ligue 1 2017/18.

in foto: la classifica delle difese più prolifiche della Bundesliga (Transfermarkt.it)

Bundesliga, il Monchenglabdach supera Dortmund e Lipsia.

Infine, a chiudere il novero dei club al terzo posto in Europa per reti confezionate dalla difesa, troviamo i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. Vestergaard e compagni, infatti, fanno meglio di Borussia Dortmund e Lipsia, fermi a quota 7 reti, con un fatturato di ben 9 marcature a referto in 23 partite complessive di Bundesliga. Un risultato degno di nota soprattutto se si considera che la squadra di Dieter Hecking ha raccolto, complessivamente, solo 30 reti. Insomma, qualcosa di grande, di difficilmente replicabile con il pacchetto arretrato dei ‘Puledri bianchi’ in grado di penetrare fra le fila avversarie e creare con una statura media di 186 cm, grossi problemi ai club di Germania.