Il Real Madrid aggancia il terzo posto della Liga grazie alla vittoria per 2 a 1 in casa del Leganes. Dopo un periodo abbastanza positivo (3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4) per i merengues sono arrivati 3 punti fondamentali per restare agganciati al treno Champions League. Con quest'ultima affermazione il Real ha raggiunto il terzo posto, superando il Valencia, e ora proverà nell'impresa di risalire ancora. Nonostante l'assenza di quasi tutti i big, Zizou ha avuto delle risposte buone anche da chi sta giocando meno e da chi deve recuperare la condizione per il rush finale della stagione.

La squadra di Zinedine Zidane ha vendicato l'eliminazione dalla Copa del Rey e ha battuto la squadra di Asier Garitano nel recupero di campionato dello scorso dicembre, quando i blancos erano impegnati nel Mondiale per Club. Le reti di Vazquez, Casemiro e Ramos hanno reso nullo il vantaggio di Bustinaza ma non sono stati pochi i grattacapi per la difesa del Real, con Kiko Casilla protagonista in un paio di occasioni.

Bustinaza illude, Vazquez e Ramos ‘corazón' Real.

Il Real Madrid era passato in svantaggio grazie alla rete del centrale difensivo Bustinaza che ha deviato nella porta di Kiko Casilla una sponda su azione d'angolo. Incassato lo svantaggio, i blancos hanno iniziato a pressare il Leganes e all'11' è arrivato il pareggio con Lucas Vazquez che ha battuto Cuellar con un diagonale forte e preciso. Dopo il raddoppio di Casemiro il Real ha cercato di tenere in mano il pallino del gioco ma nella ripresa i padroni di casa hanno messo più di una volta in difficoltà la difesa merengue e Kiko Casilla ha dovuto fare gli straordinari. Nei minuti finali Kovacic si è procurato un rigore che Sergio Ramos ha trasformato con freddezza.

Azione stupenda dei blancos e Casemiro in goal.

Da sottolineare la bellissima la rete del centrocampista brasiliano che con una conclusione dai 16 metri ha battuto Cuellar e ha regalato il vantaggio a Zidane & co. L'azione è molto bella perché Benzema ha pescato Casemiro ai 25 metri che gli ha ridato il pallone e ha verticalizzato per Vazquez che ha toccato la palla per il centrocampista che ha trafitto il portiere del Leganes sul primo palo.