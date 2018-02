Quali sono i possibili campioni del futuro? A dare una risposta a questa intrigante domanda ci ha pensato il Cies Football Observatory, ovvero l'Osservatorio sul mondo del calcio, che ha stilato la classifica dei 50 giocatori under 20 più promettenti d'Europa. Non mancano nella speciale graduatoria anche gli italiani e giocatori che militano nella nostra Serie A. Basti pensare che il primo è Gianluigi Donnarumma, talentuoso e giovane estremo difensore del Milan destinato a raccogliere in Nazionale l'eredità di Buffon.

Donnarumma primo nella classifica dei 50 under 20 più promettenti d'Europa.

Nella speciale lista dei 50 calciatori under 20 più promettenti d'Europa il primo posto è di Gianluigi Donnarumma. La graduatoria tiene conto delle prestazioni relative agli ultimi due anni e dunque mette in risalto il fatto che Gigio (che il 25 febbraio spegnerà 19 candeline) ha conquistato la maglia da titolare nel Milan, confermandosi già uno dei portieri più forti del panorama calcistico internazionale nonostante la giovane età. Donnarumma sul podio ha superato Lafont del Tolosa e Mbappé, bomber del Psg.

Nella top 50 dei giovani anche Locatelli, Karamoh e due stelline della Serie B Maggiore e Varnier.

Donnarumma non è l'unico italiano citato dal Cies nella sua speciale classifica. Al 13° posto ecco un altro rossonero ovvero Manuel Locatelli che si è messo in mostra in passato grazie al super gol a Buffon in Milan-Juve dello scorso anno. In questa stagione non sta riuscendo a trovare spazio con continuità ma le doti non sono in discussione. 31′ un altro italiano, meno conosciuto ovvero Giulio Maggiore centrocampista e perno dello Spezia in Serie B, nel giro della Nazionale under 20. Il classe 1998 si è messo in mostra in cadetteria lasciando presagire un futuro roseo, ad alti livelli. Stesso discorso per il coetaneo Marco Varnier, difensore centrale del Cittadella che gioca con l'esperienza da veterano. Prima di lui nella classifica del Cies c'è Karamoh al 39° posto: dopo la strepitosa annata al Caen, l'esterno offensivo sta iniziando a farsi conoscere anche in Serie A. Suo il gol vittoria dell'Inter contro il Bologna.

La classifica dei 50 under 20 più promettenti d'Europa.

1 – Gianluigi Donnarumma (Milan)

2 – Alban Lafont (Tolosa)

3 – Kylian Mbappè (PSG)

4 – Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

5 – Malang Sarr (Nizza)

6 – Dayot Upamecano (RB Lipsia)

7 – Tom Davies (Everton)

8 – Matthijs de Ligt (Ajax)

9 – Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

10 – Ryan Sessegnon (Fulham)

11 – Kelvin Amian (Tolosa)

12 – Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen)

13 – Manuel Locatelli (Milan)

14 – Ismaila Sarr (Rennes)

15 – Giovanni Troupée (Utrecht)

16 – Justin Kluivert (Ajax)

17 – Samuel Kalu (Gent)

18 – Jan Bamert (Sion)

19 – Jordan Lotomba (Young Boys)

20 – Ronaldo Vieira (Leeds)

21 – Houssem Aouar (Olympique Lione)

22 – Rick van Drongelen (Amburgo)

23 – Justin Hoogma (Hoffenheim)

24 – Sander Berge (Genk)

25 – Sofiane Alakouch (Nimes)

26 – Ronael Pierre-Gabriel (Saint-Etienne)

27 – Carles Alena (Barcelona B)

28 – Martin Odegaard (Heerenveen)

29 – Cedric Zesiger (Grasshoppers)

30 – Dennis Geiger (Hoffenheim)

31 – Giulio Maggiore (Spezia)

32 – Timothy Fosu-Mensa (Crystal Palace)

33 – Federico Valverde (Deportivo La Coruna)

34 – Victor Nelsson (Nordsjaelland)

35 – Carel Eiting (Ajax)

36 – Douglas Luiz (Girona)

37 – Sherel Floranus (Sparta Rotterdam)

38 – Alex Pozo (Sevilla Atletico)

39 – Yann Karamoh (Inter)

40 – Marco Varnier (Cittadella)

41 – Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

42 – Dario Maresic (Sturm Graz)

43 – Amadou Haidara (Salisburgo)

44 – Henry Medarious (Vitoria Guimaraes)

45 – Josip Brekalo (Stoccarda)

46 – Kevin Danso (Augsburg)

47 – Berkay Ozcan (Stoccarda)

48 – Achraf Hakimi (Real Madrid)

49 – Manu Garcia (NAC Breda)

50 – Eray Cumart (Sion)