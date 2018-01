Contro la Fiorentina, nell’ultima partita del 2017, Gigio Donnarumma ha giocato per la 100esima volta con la maglia del Milan. Un traguardo eccezionale raggiunto a diciotto anni e dieci mesi dal portiere rossonero, che è diventato il più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo. E il portiere della nazionale è stato premiato dall’amministratore delegato Fassone con una medaglia. I momenti della premiazione sono stati pubblicati sul profilo Instagram del club rossonero.

I numeri di Donnarumma con il Milan.

Contro il Crotone Donnarumma ha difeso i pali del Milan per la 101esima volta, un numero davvero strepitoso. 88 le partite di campionato, 8 quelle di Europa League (preliminari inclusi), 4 di Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana, il primo trofeo vinto in carriera dal fortissimo portiere rossonero, che ha un bilancio complessivo di 46 vittorie, 27 pareggi e 28 sconfitte. 34 le partite in cui non ha incassato reti, ben 110 invece i gol subiti.

Il futuro del Milan e di Gigio.

Donnarumma ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2022 la scorsa estate e ufficialmente è stato blindato, ma ciclicamente il suo addio sembra avvicinarsi. É stato così proprio nella scorsa primavera, e anche poche settimane fa quando il suo procuratore Raiola aveva minacciato l’addio nel momento più complicato dell’annata milanista.

A post shared by AC Milan (@acmilan) on Jan 11, 2018 at 8:26am PST

Adesso con Gattuso il Milan sembra aver ritrovato un minimo di equilibrio, e tutte le voci sono scomparse. Le volontà del club sono chiare, al di là della posizione in classifica e dei risultati nelle coppe Donnarumma viene considerato incedibile. Ma se il Milan non eccellerà nelle tre competizioni a cui partecipa qualcosa potrebbe cambiare soprattutto perché Raiola potrebbe tornare a chiedere la cessione di Donnarumma, che sta per diventare anche il portiere titolare della nazionale.