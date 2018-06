Non sono tutte rose e fiori nel ritiro della Croazia dopo la convincente vittoria contro la Nigeria all'esordio Mondiale. Non inizia nel migliore dei modi infatti la settimana della squadra che, grazie ai 3 punti conquistati contro la rappresentativa africana e al pareggio tra Argentina e Islanda, comanda momentaneamente in solitaria il gruppo D. Le ultime indiscrezioni rivelano di un vero e proprio caso legato a Nikola Kalinic, il centravanti del Milan, che sarebbe stato escluso dalla nazionale croata ct Dalic per motivi disciplinari.

Croazia, ai Mondiali scoppia il caso Kalinic

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa croata e in particolare da 24sata.hr, l'atmosfera di festa in casa Croazia dopo l'ottimo esordio contro la Nigeria a Russia 2018, è stata rovinata da quello che è stato ribattezzato come il caso Kalinic. Gli atteggiamenti del classe 1988, reduce da una prima stagione tutt'altro che semplice con il Milan, non sono piaciuti al commissario tecnico Zlatko Dalic, che avrebbe deciso di rispedirlo in patria

Kalinic, e il rifiuto di entrare in campo in Croazia-Nigeria

In particolare al ct Dalic non sarebbe piaciuta l'indisponenza di Kalinic che non avrebbe accettato le decisioni del suo selezionatore. Una situazione culminata in un vero e proprio rifiuto di entrare da parte dell'attaccante del Milan nel finale di Croazia-Nigeria. Dalic infatti dopo aver scelto come titolare Mandzukic, con a supporto Rebic, Perisic e Kramaric, ha deciso di gettare nella mischia nel finale Kalinic, ottenendo però un "no" da parte del calciatore. Quest'ultimo avrebbe giustificato la scelta con un problema alla schiena: una scusa che non ha convinto il ct che al termine della partita ha detto che non c'erano infortunati.

Croazia, cosa succede se Kalinic viene mandato a casa dal ct

Ecco allora che lo stesso Dalic con il suo staff tecnico avrebbe ponderato la decisione di silurare Kalinic, per evitare di creare dissidi all'interno del gruppo. Una situazione senza dubbio clamorosa, e che costringerà la Croazia a fare a meno di un giocatore nella sua rosa. Nessuna possibilità di una sostituzione dunque con buona pace di un gruppo che dovrebbe comunque fare a meno di uno dei suoi attaccanti. Prevista una conferenza stampa nel pomeriggio, in cui il selezionatore dovrebbe spiegare i motivi della decisione confermata anche dalla stampa croata e dal sito 24sata.hr

La stagione difficile di Kalinic, tra Milan e Croazia

Una situazione clamorosa che conferma l'annata disastrosa di Kalinic. 6 gol e 4 assist per quello che sarebbe dovuto essere il terminale offensivo titolare del Milan e invece si è perso per strada. Poche gioie e tanta delusione per l'attaccante protagonista anche di diverbi con Gattuso che ha deciso anche di escluderlo per atteggiamenti non graditi nel corso degli allenamenti. Per chiudere poi anche un autogol nella finale di Coppa Italia per un giocatore che ora rischia grosso anche in nazionale e che sembra destinato a lasciare i rossoneri e la Serie A.