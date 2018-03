Il suo nome era stato inserito tra i probabili titolari del Milan, nella sfida valida contro il Chievo in programma domenica per la 29a giornata di Serie A. E invece a sorpresa Nikola Kalinic potrà guardare i suoi compagni dalla tribuna, o dal divano di casa. Già perché a sorpresa, l'esperto centravanti croato è stato escluso dalla lista dei convocati rossoneri per il prossimo match di campionato. Nessun problema fisico per l'ex viola, ai box per "scelta tecnica".

Perché Kalinic è stato escluso dai convocati per Milan-Chievo

Una situazione sorprendente. Kalinic che contro il Chievo avrebbe avuto a disposizione una chance per far ricredere i suoi detrattori, dopo le tante critiche ricevute per le ultime uscite. E invece Rino Gattuso ha deciso di non inserire il suo nome tra i convocati della prossima sfida interna del suo Milan, per scelta tecnica, con la società che non ha fornito ulteriori dettagli. In questo modo dunque il classe 1988 non potrà essere utilizzato nemmeno a gara in corso. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori indiscrezioni sui motivi di questa scelta, con Kalinic che ha disputato uno spezzone di partita della sfortunata sfida di Europa League in casa dell'Arsenal disputata giovedì scorso.

Il flop al Milan del croato e le critiche dei tifosi

I 4 gol in 30 uscite stagionali e alcuni errori da "matita blu" non sono stati graditi dai tifosi. Questi ultimi nelle ultime settimane hanno criticato a più riprese Kalinic, chiedendo a gran voce di togliergli la maglia numero 7 indossata in passato da una leggenda come Sheva. Un rendimento al di sotto delle aspettative quello del calciatore che ad inizio stagione era considerato il terminale offensivo del Milan, e poi ha perso terreno nelle gerarchie finendo dietro il baby Cutrone, e anche Silva.

Le scelte di Gattuso per Milan-Chievo

Pochi dubbi sulla formazione che Gattuso schiererà in Milan-Chievo. Obbligatorio vincere per i rossoneri che scenderanno in campo con il 4-3-3 con in avanti Cutrone al posto di Kalinic, con Suso e Calhanoglu ai suoi fianchi. Novità anche in difesa, dove non ci sarà Romagnoli non convocato per un affaticamento muscolare. Al suo posto ecco Zapata a far coppia con Bonucci.

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. Allenatore: Maran