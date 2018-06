La Croazia sbanca al debutto mondiale e fa suo il match contro la Nigeria. Il divario tecnico e tattico è a favore dei biancorossi che presentano una formazione nettamente superiore al via e per 90 minuti gestiscono senza grandi patemi d'animo la partita. Un gol per tempo, il primo su autorete e il secondo su rigore mettono in ghiaccio tre punti pesantissimi. Il bel gioco può aspettare, anche perché con la marea di stelle in campo, prima o poi arriverà anche il gol d'autore.

Un risultato rotondo, 2-0 che dimostra le vere intenzioni della nazionale croata che schiera diversi giocatori di caratura internazionale, da Modric a Perisic, da Mandzukic a Vrasliko. Molti sono vecchie conoscenze italiane ma tutti sanno benissimo cosa fare in campo e come farlo. La Nigeria non ha scampo, prova a reggere per qualche minuto ma poi al primo pressing sostenuto, la difesa africaba crolla.

L'autorete di Etebo. Il primo gol è l'emblema della difficoltà della Nigeria a reggere la tela di fraseggi spesso in verticale da parte della Croazia: da un cross da angolo arriva la goffa deviazione nella propria porta da parte di Etebo su un colpo di testa di Mandzukic: la più classica delle autoreti che apre la strada alla Croazia già al 32′ minuto. Subasic non viene mai impegnato seriamente e il primo tempo finisce subito in ghiaccio.

Il raddoppio di Modric. Nella ripresa il copione non cambia: la Croazia aspetta sorniona la reazione della Nigeria in attesa che l'avversario si esponga e offra il fianco. Alla prima occasione, ancora una volta la difesa africana cade in errore: al 72′ arriva il definitivo 2-0 per i croati per una trattenuta i narea di rigore. Dagli undici metri il madridista Modric non sbaglia e piazza il rigore che chiude definitivamente il match.

Nigeria Baby. Per la Nigeria resta il vanto di aver schierato una formazione giovanissima, figlia di un progetto ambizioso ma pretenzioso: la nazionale africana infatti ha la rosa nel complesso più giovane di tutta la Russia, che avrà però difficoltà a dimostrarsi all'altezza di una competizione dove l'esperienza è quasi tutto.