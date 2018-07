Prima l'addio a sorpresa di Zinedine Zidane, poi quello della sua stella più brillante. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez non si è rassegnato all'idea di perdere Cristiano Ronaldo accostato a più riprese nelle ultime notizie di calciomercato alla Juventus. Una trattativa che avrebbe del clamoroso, ma che è tutt'altro che campata in aria stando alle indiscrezioni provenienti proprio dalla Spagna. Ecco allora che il numero uno delle merengues ha deciso di convocare d'urgenza l'agente di CR7 ovvero il potentissimo Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo-Juventus, il presidente del Real Madrid convoca l'agente di CR7

Secondo quanto riportato dai tabloid iberici e in particolare da Marca, Florentino Perez avrebbe convocato d'urgenza a Madrid Jorge Mendes per discutere del futuro dell'attaccante portoghese. Le voci di calciomercato sulla possibile operazione Cristiano Ronaldo-Juventus hanno spinto dunque il presidente delle merengues a confrontarsi con il potentissimo procuratore per cercare di porre fine al tormentone e discutere del futuro del calciatore che già in occasione del post-partita della finale di Champions manifestò la volontà di lasciare le merengues.

Perché Florentino Perez ha convocato Jorge Mendes, qual è il futuro di Ronaldo

Bisogna capire i motivi dell'incontro tra Florentino Perez e Jorge Mendes. Quello che è certo è che si parlerà del futuro di Cristiano Ronaldo ma in quale chiave? Perez potrebbe cercare di provare a riallacciare i rapporti con CR7 e il suo agente e magari mettere in discesa la trattativa per il rinnovo (assecondando le sue richieste di un aumento rispetto ai 21 milioni percepiti attualmente)? Oppure trattare con i portoghesi, la possibile cessione di Ronaldo con la destinazione Juventus in pole position? Nella seconda ipotesi potrebbe essere oggetto della discussione anche la presunta clausola di 100 milioni valida solo per l'Italia nel contratto del bomber.

Il futuro Cristiano Ronaldo tra Real Madrid e Juventus

Sempre per Marca però a prescindere dalla volontà e dalle proposte di Florentino Perez, Cristiano Ronaldo avrebbe già le idee chiare sulle sue scelte per il futuro. Per CR7 non è più una questione di soldi, ma di rapporti e quello con Perez sarebbe ormai irrimediabilmente rotto. La palla dunque passerebbe alla Juventus che dovrebbe trovare il modo di piazzare un colpo in entrata da circa 370 milioni complessivi, con la possibilità di garantire al portoghese un ingaggio da 30 milioni di euro a stagione. Una prospettiva tutt'altro che semplice per cui servirebbe un eccezionale aumento dei ricavi.