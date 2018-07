Altro che Mondiali, Cristiano Ronaldo alla Juventus è la notizia del momento capace di catalizzare l'attenzione in Italia e all'estero. Una trattativa di calciomercato pazzesca che rappresenterebbe un colpo sensazione per i bianconeri che alzerebbero ulteriormente l'asticella delle proprie ambizioni. Ecco allora che, nonostante un Brasile sempre più convincente, e considerato tra i favoriti a Russia 2018, all'altro Ronaldo, l'ex Fenomeno sudamericano, è toccato esprimersi sulla possibile operazione che legherebbe il suo omonimo CR7 alla Juventus.

Cristiano Ronaldo alla Juventus, per Ronaldo il Fenomeno resterà al Real Madrid

Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo, ex Fenomeno dell'Inter, conosce benissimo l'ambiente del Real Madrid. Dal 2002 al 2007 ha vestito la camiseta blanca e dunque sa come funzionano certe dinamiche di calciomercato all'interno delle merengues. Quanto c'è di vero nella trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juventus? Per Ronnie, quello che è certo è che alla fine il suo più giovane omonimo non si muoverà da Madrid come rivelato al Mundo Deportivo: "Non so se andrà o meno alla Juventus, credo che però alla fine resterà al Real Madrid".

Cristiano Ronaldo in Serie A con la Juve si troverebbe bene, parola dell'ex Inter

Quello che è certo è che a prescindere dall'esito della presunta trattativa tra Juventus e Real Madrid, sulla base di un'offerta alle merengues di 100 milioni con quadriennale da 30 milioni di euro al lusitano, la stella del Portogallo ha tutte le carte in regola per brillare anche in Italia. Ronaldo l'ex Fenomeno non ha dubbi: "Non ho parlato con lui, comunque non avrebbe problemi a giocare in serie A. Di sicuro avrebbe meno spazi che nella Liga o in Premier ma la sua qualità gli farebbe superare senza problemi queste avversità. Cristiano sarà Cristiano a prescindere da dove giochi. Può giocare dove vuole, in qualsiasi club, farebbe sempre bene".

Ronaldo-Juve, le notizie sulla trattativa di calciomercato catalizzano l'attenzione del web

Non resta dunque che attendere e capire se quello che è diventato un vero e proprio tormentone di calciomercato finirà con una sorprendente fumata bianca, anzi bianconera. Nel frattempo sul web e sui social già impazzano le voci relative ad un presunto viaggio torinese di Cristiano Ronaldo pronto a cercare casa in vista del futuro alla Juventus. I due club al momento tacciono, anche se a fare rumore è soprattutto il silenzio del Real intervenuto invece pubblicamente per smentire l'offensiva di calciomercato per Mbappé con il Psg,