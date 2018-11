L'Inter è partita dall'aeroporto milanese della Malpensa alla volta di Londra, dove sarà di scena nelle prossime ore a Wembley per la sfida di Champions League contro il Tottenham. Per la squadra di Luciano Spalletti si tratta di una partita decisiva in vista del passaggio agli ottavi di finale: una qualificazione che potrebbe arrivare anche con gli "Spurs" in caso di vittoria o di pareggio.

Il tecnico toscano, che in carriera ha sempre perso con squadre inglesi (7 sconfitte su 7 gare), ha diretto l'allenamento in mattinata e subito dopo ha reso ufficiale la lista dei giocatori convocati per l'impegno europeo. Tra i nomi dei giocatori nerazzurri, Spalletti non ha inserito quello di Sime Vrsaljko che, come previsto, non è riuscito a smaltire l'infortunio accusato proprio a Wembley durante Croazia-Inghilterra di Nations League.

Come arrivano le due squadre

Il difensore croato è dunque rimasto a Milano per curare al meglio l'elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra, e provare a recuperare in tempo per la trasferta di Roma del prossimo weekend. Tra i giocatori che scenderanno in campo ci sarà invece Radja Nainggolan, ormai disponibile al 100% come ha confermato lo stesso Spalletti: "Ha giocato più di un'ora, senza sentire dolore alla caviglia".

In campo a Wembley per la prima volta nella sua storia in gare ufficiali, per la formazione milanese sarà il sesto scontro con il Tottenham: uscito vincitore dai due precedenti casalinghi giocati nel girone di Champions League 2010-11 e nell'edizione 2012-13 dell'Europa League. Per Icardi e compagni non sarà certo una passeggiata, visto che la squadra di Pochettino è reduce dalla vittoria contro il Chelsea di Sarri e da altri quattro successi consecutivi in tutte le competizioni.

Dove vedere Tottenham-Inter in tv

La quinta partita del girone di Tottenham e Inter verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale 252. La copertura televisiva della partita sarà inoltre garantita anche sul digitale terrestre, dove sarà visibile live in HD sul canale 372. Oltre alla piattaforma streaming di Sky, i novanta minuti di Wembley trasmessi anche in chiaro su Rai Uno.

I convocati di Luciano Spalletti

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar

Centrocampisti: 8 Vecino, 14 Nainggolan, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.

Le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Dier, Eriksen; Lucas, Alli, Son; Kane. All. Pochettino

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti