In Champions League la Juventus subisce la prima sconfitta stagionale. Allegri finisce k.o. dopo quasi sette mesi e perde un match con il Manchester United che meritava ampiamente di vincere. La Roma conquista i tre punti a Mosca e blinda la qualificazione agli ottavi, il pass per la fase a eliminazione diretta lo vedono da vicinissimo il Manchester City, che ha rifilato sei gol allo Shakhtar, e il Bayern Monaco.

Juve ko con lo United, vince la Roma

Ieri avevano pareggiato 1-1 le italiane in campo, Napoli e Inter, stasera invece il risultato per le squadre di Serie A è il 2-1, perfetto per la Roma che ha vinto in casa del CSKA (gol di Manolas e Pellegrini), doloroso per la Juve rimontata dal Manchester United, reti di CR7, Mata e autogol di Alex Sandro. La Juventus resta prima e nel prossimo turno con un pareggio sarà già agli ottavi.

5-0 del Real al Viktoria Plzen

Santiago Solari è un tecnico ad interim e a suon di vittorie si sta guadagnando la conferma per tutta la stagione. Il Viktoria Plzen non sarà una squadra stellare, ma vincere 5-0 fuori casa non è mai facile in Champions. Doppietta di Benzema, gol di Bale, Kroos e Casemiro. Sergio Ramos protagonista in negativo. Il capitano ha rifilato una gomitata al ceco Havel.

in foto: Con una gomitata Sergio Ramos spacca il naso a Havel.

6-0 del Manchester City, il tuffo di Sterling diventa un rigore

Guardiola vince ancora in Champions, mette quasi al sicuro qualificazione e primato nel girone, ma il 6-0 allo Shakhtar, tripletta di Gabriel Jesus, è offuscato dall’incredibile calcio di rigore assegnato alla squadra di casa. Sterling inciampa, tuffa, simula e ottiene un penalty. Il VAR non c’è ancora in Champions e purtroppo si vede. 2-0 del Bayern all’AEK, doppietta del solito Lewandowski.

I risultati della 4a Giornata della Champions League 2018-2019

Gruppo E: Bayern Monaco-AEK Atene 2-0, Benfica-Ajax 1-1.

Classifica: Bayern Monaco 10; Ajax 8; Benfica 4; AEK Atene 0.

Gruppo F: Lione-Hoffenheim 2-2, Manchester City-Shakhtar Donetsk 6-0.

Classifica: Manchester City 9; Lione 6; Hoffenheim 3; Shakhtar Donetsk 2.

Gruppo G: CSKA Mosca-Roma 1-2, Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5.

Classifica: Real Madrid, Roma 9; CSKA Mosca 5; Viktoria Plzen 1.

Gruppo H: Valencia-Young Boys 3-1, Juventus-Manchester United 1-2.

Classifica: Juventus 9; Manchester United 7; Valencia 5; Young Boys 1.