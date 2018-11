Champions League 18-19, i risultati della 4a giornata, le gare di oggi 6 novembre

Il Liverpool cade a Belgrado, sconfitto 2-0 dalla Stella Rossa. Klopp agganciato al comando dal Napoli, che ha pareggiato 1-1 con il Psg. 1-1 pure per l’Inter, con il Barcellona segna Icardi. Vittore importanti in casa per Atletico Madrid, Tottenham, Porto e Schalke 04. Poker (4-0) del Bruges al Monaco.