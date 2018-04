Una notte da ricordare, di quelle che passano alla storia e tramandare di padre in figlio, di quelle che il nonno può raccontare ai nipoti. Una notte da sogno. Una notte da lupi (romanisti) che non si lasciano intimorire dalla forza dell'avversario (il Barcellona), dalla stazza tecnica e dal talento di Messi, dai favori del pronostico che sono tutti dalla parte dei catalani, dal risultato dell'andata (4-1) che li dà per spacciati. La squadra di Eusebio Di Francesco proverà l'impresa per rendere onore anche ai sessantamila spettatori che hanno riempito l'Olimpico per assistere allo spettacolo della Champions. La diretta tv trasmessa in chiaro e in streaming su Canale 5 alle 20.45 non ha fermato l'entusiasmo e le code al botteghino. E fa nulla se il ritorno dei quarti di finale può essere l'ultimo atto dei capitolini in Coppa, ciò che conterà davvero sarà uscire a testa alta riscattando anche la malasorte e qualche decisione arbitrale penalizzante dell'andata.

Con quale risultato la Roma farebbe propria la qualificazione alla semifinale? Per essere sicura le servirebbe vincere 3-0 sì da eliminare i blaugrana e la Pulce dalla competizione continentale, un esito che negli almanacchi del Trofeo si è verificato solo in 2 occasioni quando all'andata una squadra è stata battuta fuori casa con 3 (o più) reti di scarto: successe nella stagione 2003/2004, quando il Deportivo La Coruna sconfitto 4-1 a San Siro mortificò il Milan al ritorno vincendo 4-0; nell'edizione 2016/2017 della Champions, quando proprio il Barcellona – reduce dalla tremenda scoppola di Parigi (4-0) al Camp Nou s'impose per 6-1.

L'asso nella manica e le probabili formazioni (con Schick). Edin Dzeko è il calciatore che ha maggiore esperienza a livello internazionale e soprattutto il più in forma al momento nella rosa giallorossa. In Champions il bosniaco si esalta, lo dicono anche le statistiche che annoverano 5 gol e 2 assist, partecipando così al 58% delle reti romaniste. Quanto alla formazione, Di Francesco non ha Perotti (infortunato) mentre Ünder è stato convocato ma partirà dalla panchina. In campo dovrebbe vedersi una Roma con il tridente di cui farà parte Schick.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Dembelé, Paulinho, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez.

Le quote delle agenzie di scommesse. Qual è il livello di fiducia dei bookmakers nei confronti della Roma? Basso, a giudicare alle quote che le agenzie di scommesse propongono sulla sfida di questa sera con il Barcellona. Nemmeno il fattore campo dà una scossa alla valutazione di 1.60 relativa alla vittoria dei catalani, mentre un ipotetico successo dei capitolini viene bancato a 5.15 (come si evince da superscommesse.it che aggrega differenti proposte di giocata).

Quanto vale il risultato esatto su Roma-Barcellona. Quota di 67 volta la posta, è una delle offerte di giocata più alta prevista per il 3-0, risultati che qualificherebbe la Roma alla semifinale. E' Bwin a proporla rispetto al 55 di Betclic e al 43 di Sisal. Pazzesca e da azzardo, invece, la quota che prende in esame la possibile vittoria per 4-0 della squadra di Di Francesco: va da un minimo di 100 volte la posta a un massimo di 250.