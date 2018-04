Due episodi dubbi che hanno alimentato le proteste della Roma, uno invece di marca blaugrana che non ha sollevato dubbi. I giallorossi disputano una buona prestazione davanti ai centomila del Nou Camp che ospita l'andata dei quarti di finale di Champions League. Di Francesco mantiene fede alle intenzioni della vigilia e, anche se nel cuore della mediana non c'è Nainggolan, i capitolini serrano le fila e riescono a tenere a bada Messi e Suarez almeno fino a quando la malasorte (le due autoreti) non spiana la strada ai catalani. La Pulce è lo spauracchio ma almeno per tutta la prima frazione di accende a sprazzi tant'è che le azioni più discusse per le decisioni del direttore di gara saranno quelle italiane.

Gol annullato a Suarez, parte in fuorigioco

Danny Makkelie viene subito sollecitato quanto al 7° minuto il Barcellona reclama per la rete del vantaggio segnata da Suarez. Il lancio in verticale di Iniesta è perfetto come al solito ma l'ex Liverpool viene fermato per posizione di fuorigioco. Lui segna ma inutilmente, l'azione era viziata dalla sua infrazione.

Dzeko, contatto con Semedo non sanzionato

E' l'episodio più discusso della partita e avviene al 10° del primo tempo nell'area di rigore del Barcellona. Dzeko ci mette fisico e molto mestiere nella difesa della palla, una volta dentro l'area dei blaugrana viene contrastato in maniera abbastanza energica da Semedo (intervento alle spalle). L'arbitro lascia proseguire, ma il contatto appare molto dubbio perché dalle immagini di vede che il difensore blaugrana col ginocchio colpisce l'attaccante della Roma

Umtiti atterra Pellegrini, un altro rigore negato

Altra azione discussa, capita al 40° della prima frazione. Le immagini non sono molto chiare quando Pellegrini viene atterrato da Umtiti a pochi centimetri dalla linea dell'area di rigore del Barcellona: per l'arbitro è punizione e non rigore. Da un replay si vede che il piede del difensore catalano è sulla riga quando viene agganciato, anche se la dinamica dell'azione aveva dato un'impressione differente. Penalty netto.