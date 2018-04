Prima il ritorno in Champions contro il Barcellona, poi il derby vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima edizione del massimo torneo continentale. Eusebio Di Francesco si gioca praticamente tutto in pochi giorni. Dopo il 4-1 del Camp Nou e il tonfo interno in Serie A con la Fiorentina, la Roma ha finito i jolly e dovrà cercare di cambiare marcia per il fondamentale rush finale della stagione. Il tutto partendo da quelli che sono considerati i "titolari" della Roma, senza sperimentazioni, senza turnover, infortuni a parte.

Roma, il turnover non ha funzionato

Le scelte di formazione contro la Fiorentina non hanno ripagato il tecnico. Quest'ultimo ha optato per cinque cambi rispetto al Barcellona, in modo da permettere ad alcune delle sue pedine di rifiatare. Il risultato però non è stato all'altezza delle aspettative, e se il rientrante Nainggolan è apparso un lontano parente di quello della scorsa stagione, alla luce delle sue condizioni non ottimali, le seconde linee Gonalons e Defrel non hanno sfruttato le occasioni. Per la prima volta senza entrambi gli esterni titolari, ovvero Florenzi e Kolarov dal 1′, i giallorossi si sono dimostrati più fragili con l'unica nota positiva rappresentata da Schick che subentrato nella ripresa ha fatto vedere qualcosa di buono.

Roma titolare contro Barcellona e Lazio

Ecco allora che per evitare nuovi passi falsi, come evidenziato dal Corriere dello Sport, contro Barcellona e Lazio, sfide spartiacque della stagione si rivedrà la formazione titolare, senza calcoli. Anche se il discorso Champions, alla luce del 4-1 rimediato in terra catalana, sembra ormai essere compromesso, Di Francesco vuole ritrovare il proverbiale amalgama e per questo schiererà comunque in campo la migliore formazione possibile, che potrebbe poi pochi giorni dopo affrontare la Lazio.

Le scelte di Di Francesco per Roma-Barcellona

Per Roma-Barcellona (fischio d'inizio martedì 10 aprile alle ore 20.45 e diretta televisiva in chiaro su Canale 5), dunque Di Francesco potrebbe schierare il miglior 11 possibile. L'obiettivo è quello di giocarsi il tutto per tutto (la Roma avrebbe bisogno per qualificarsi di una vittoria con 4 gol di scarto, oppure di un 3-0) e di ritrovare alcune delle certezze perse nelle ultime uscite. In difesa i fianchi della coppia Manolas-Fazio, spazio a Bruno Perese e Kolarov, con trio di mediani, Nainggolan, De Rossi e Strootman. In avanti se l'acciaccato Perotti non dovesse farcela toccherà a Florenzi garantire supporto al terminale offensivo Edin Dzeko.

Under sta molto meglio, vedrò oggi definitivamente le sue condizioni ma sarà sicuramente tra i convocati se dovesse essere a posto – ha ammesso Eusebio Di Francesco nel corso della conferenza stampa della vigilia -. Perotti sicuramente non ci sarà ma abbiamo la speranza, anche se poca, di recuperarlo per il derby. Ci sarà spazio per Schick per cercare di fare gol e anche se ne ha fatti pochi ha nel dna la possibilità di farli.

Le probabili formazioni di Roma-Barça

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. All.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Dembele, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. All. Valverde