Martedì sera alle 20.45 la Roma ospita il Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ai capitolini servirà un'impresa per ribaltare la sconfitta subita all'andata (4-1) al Camp Nou: un risultato che ha messo la qualificazione nelle mani dei catalani e obbligherà i giallorossi a vincere con 3 gol di scarto (senza subirne) per centrare l'impresa clamorosa estromettendo gli spagnoli dalla Coppa.

Dove vedere Roma-Barcellona in diretta tv e in chiaro

Come già accaduto la settimana scorsa, anche questa volta l'incontro sarà trasmesso in diretta tv, in streaming (collegandosi ala piattaforma online di Mediaset) e in chiaro oltre alle frequenze a pagamento di Premium Sport. I novanta minuti in programma all'Olimpico andranno in onda su Canale 5.

Le probabili formazioni di Roma-Barcellona

Di Francesco avrà regolarmente a disposizione Nainggolan: ha superato i problemi muscolari che lo tennero ai margini nella sfida in terra catalana e dividerà la linea di centrocampo assieme a De Rossi e a Strootman. Quanto alla formazione di Valverde, Busquets è recuperatoe dovrebbe essere in campo.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez. Allenatore: Valverde.

Arbitra il francese Turpin, precedente positivo per i giallorossi

Ad arbitrare il match di Champions sarà il direttore di gara francese Clément Turpin, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore, dagli addizionali Ruddy Buquet e Nicolas Rainville. Mentre Hicham Zakrani sarà il quarto uomo della partita. C'è un solo precedente della Roma con il fischietto transalpino, risale a 3 anni fa ed è positivo: il 26 febbraio 2015 a Rotterdam si giocava il ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Feyenoord e Roma, a vincere (2-1) furono proprio i giallorossi allora guidati da Rudi Garcia.