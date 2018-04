Servirebbero 3 goal per la storia. La Roma dovrebbe vincere per 3-0 domani sera all'Olimpico contro il Barcellona per superare il turno e prendersi una semifinale di Champions League che avrebbe il sapore di impresa. In pochissimi ammettono di crederci ma il sogno di rimontare il 4-1 subìto al Nou Camp una settimana fa è presente nella mente di alcuni tifosi romanisti nonostante il divario tecnico tra la squadra di Eusebio Di Francesco e Ernesto Valverde.

Il precedente: 3-0 nel 2002

C'è un precedente ben augurante che risale alla stagione 2001/2002 quando i giallorossi, campioni d’Italia in carica, hanno liquidato con un importante punteggio la squadra all’epoca guidata da Rexach, che concluse al quarto posto la sua stagione in Liga. Era la seconda fase a gruppi e la Roma allenata da Fabio Capello, che aveva superato brillantemente il girone A come secondo alle spalle del Real Madrid, riuscì a battere i blaugrana per 3-0 ma finì terzo a pari punti con il Liverpool nella classifica finale e non centrò l'accesso ai quarti.

Quella sera del 26 febbraio 2002 lo stadio Olimpico era una bolgia, un inferno in terra, e la squadra giallorossa non fu da meno: guidata da un superlativo Francesco Totti bucò per tre volte un giovane Pepe Reina grazie a Emerson, che deviò un tiro di Candela; Montella, in goal con un gran tiro di destro, e Tommasi, in una delle ultime azioni della sfida.

Il tabellino

ROMA-BARCELLONA 3-0

MARCATORI: 61′ Emerson (R), 74′ Montella (R), 92′ Tommasi (R)

ROMA (3-4-3): Antonioli, Zebina, Samuel, Panucci, Cafu, Emerson, Lima, Candela, Totti (87′ Cassano), Batistuta (71′ Tommasi), Delvecchio (46′ Montella). (Pelizzoli, Zago, Aldair, Guigou). Allenatore: Capello.

BARCELLONA (4-4-2): Reina, Pujol, De Boer, Christanval, Sergi (78′ Xavi), Gerard, Luis Enrique (81′ Rochembach), Cocu, Motta (65′ Overmars), Rivaldo, Kluivert. (Bonano, Abelardo, Coco, Saviola). Allenatore: Rexach.