Nelle notizie di calciomercato di oggi 2 agosto spicca la chiusura dell'operazione per il ritorno di Nainggolan al Cagliari. Il centrocampista si è tolto qualche sassolino nei confronti dell'Inter. In casa Juventus tiene banco lo scambio Lukaku-Dybala tra Manchester United e Juventus, con i Red Devils che pensano anche a Mario Mandzukic. Buone notizie per il Napoli ad un passo dal chiudere l'affare Lozano. Gli azzurri continuano a seguire anche gli sviluppi del caso Icardi vero e proprio tormentone di questo mercato estivo

Radja Nainggolan al Cagliari, le notizie sull'operazione di calciomercato di oggi 2 agosto

Nelle notizie di calciomercato di oggi c'è l'accordo totale tra Inter e Cagliari per Nainggolan. Il Ninja nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche con il club rossoblu, pronto per il ritorno in Sardegna. Prestito secco, con parte dell'ingaggio di circa 4.5 milioni a carico dei nerazzurri. Decisiva per la positiva conclusione dell'affare la volontà di Nainggolan che ha preferito la Sardegna alle altre destinazioni possibili, come la Fiorentina o la Sampdoria.

Nainggolan, le prime parole dopo l'addio all'Inter

E ai microfoni di Sky Nainggolan si è tolto qualche sassolino nei confronti dell'Inter. Il centrocampista vuole dimostrare tutto il suo valore: "Sono contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta un po' forzata, ma va bene così. Cercherò di fare bene a Cagliari. Adesso ho altre priorità e per questo è stato facile scegliere. Ora mi metterò in gioco e dimostrerò che l'Inter ha sbagliato a lasciarmi andare".

Juventus, si continua a lavorare sullo scambio Dybala-Manchester United

Le trattative di calciomercato dell'ultim'ora confermano ancora una volta la volontà della Juventus di chiudere in tempi brevi lo scambio Lukaku-Dybala con lo United. C'è l'accordo tra i bianconeri e il belga sull'ingaggio da 9 milioni di euro, manca solo il sì di Dybala ai Red Devils (frenato anche dal caso dei diritti d'immagine). Il club dell'Old Trafford segue anche Mario Mandzukic. Asse caldissimo Torino-Manchester, anche per la trattativa con il City per lo scambio Cancelo-Danilo: la Juve ha aperto al brasiliano ma manca l'accordo sull'ingaggio. Si segue anche il giovane terzino sinistro del Barcellona Miranda. Kean verso l'Everton: domani le visite mediche

Calciomercato Napoli, Lozano ad un passo nelle trattative di oggi

Il Napoli dopo aver riallacciato i rapporti con Mino Raiola, agente di Lozano, ha accelerato. L'operazione potrebbe chiudersi a breve sulla base di 42 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria del messicano. Gli azzurri con l'attaccante del Psv uscirebbero dunque dall'impasse della situazione per James, continuando a monitorare Icardi. Nelle notizie di oggi si è parlato di una possibile proposta d'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione per Maurito che ormai è fuori dai piani dell'Inter, con la Juve che ha ormai virato su Lukaku. Il piano B potrebbe essere Timo Werner.

Le notizie di calciomercato di oggi sulle altre squadre in Serie A

La Sampdoria alla luce delle difficoltà legate al colpo Rigoni, potrebbe virare su Ben Arfa. Per la difesa si pensa al baby-talento Kaique Rocha del Santos. Chiuso l’affare Jaromir Zmrhal per il Brescia: il tecnico trequartista arriva dallo Slavia Praga. Suggestione Verona per Balotelli, con l’Hellas che avrebbe già presentato un’offerta a Mino Raiola. Il Torino che insiste per Verdi (con l’agente che esterna il gradimento per la piazza granata) ha ceduto Lucas Boye al Reading. Il Genoa intanto ha avuto il via libera dai colombiani dell'Atletico Huila per il centrocampista classe 1998 Kevin Agudelo.

Calciomercato internazionale, tutte le operazioni di oggi

Dani Alves ha trovato squadra: il campione brasiliano torna in patria, e giocherà nel San Paolo con la maglia numero 10. Scatenato lo United che oltre alla trattativa Lukaku-Dybala con la Juve, chiude per Maguire: diventerà il difensore più pagato al mondo con 87 milioni di euro al Leicester. Il Real Madrid alla luce delle difficoltà legata al colpo Pogba sembra intenzionato a virare sul centrocampista dell’Ajax Van de Beek. Un affare che potrebbe chiudersi su una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni. Ufficiale per lo Zenit il colpo Malcom che arriva dal Barcellona per 40 milioni, più 5 di bonus. L’ex di Roma e Milan Krkic proverà una nuova esperienza professionale al Montreal. Il Bayern ha smentito la trattativa col City per Sané