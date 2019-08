Le ultime notizie sulle trattative di oggi del Napoli, confermano l'interesse degli azzurri per Mauro Icardi. Il club di De Laurentiis, alla luce della frattura insanabile tra il bomber e l'Inter, vuole provare ad affondare il colpo approfittando anche del fatto che la Juventus, prima scelta dell'argentino, ha ormai virato con decisione su Lukaku. Il piano B rispetto all'ex capitano dell'Inter è rappresentato dal bomber del Lipsia e della nazionale tedesca Werner che ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro, ma valida solo per alcuni club.

Napoli-Mauro Icardi, le ultimissime notizie di mercato di oggi

L'Inter non cambia idea sua Mauro Icardi. Anche nell'ultimo vertice di mercato tenutosi ieri, la società nerazzurra ha ribadito di non considerare l'argentino funzionale al progetto tecnico, su indicazione del mister. Ecco allora l'invito a trovarsi un'altra squadra per il calciatore, che ha incassato anche la doccia fredda del mancato affondo della Juventus che ha virato su Lukaku. In questa situazione il Napoli tenta il colpaccio, provando a beffare la Roma altra squadra interessata a Maurito (che potrebbe puntare sull'inserimento nella trattative di Dzeko). Dal canto suo Icardi che nei giorni scorsi sembrava intenzionato anche a restare in nerazzurro, senza garanzie di impiego da parte del tecnico, si sta guardando inevitabilmente intorno e potrebbe anche dire sì alla nuova proposta degli azzurri.

Calciomercato, l'offerta del Napoli per Mauro Icardi

Secondo quanto riportato da Sky nelle ultime notizie di calciomercato, il Napoli è pronto a mettere sul piatto di Mauro Icardi un'offerta allettante: un contratto con uno stipendio da 7 milioni netti più bonus. Una proposta d'ingaggio notevole, se si considera che Maurito in nerazzurro percepisce circa 5 milioni di euro. Difficile non prenderla in considerazione da parte dell'attaccante, con il Napoli che aspetta il suo eventuale sì per poi trattare con l'Inter. Il bomber e Wanda Nara sono pronti a valutare questa e le altre offerte che arriveranno.

Timo Werner nelle trattative dell'ultim'ora del Napoli

Nel calciomercato del Napoli però c'è anche un'altra possibile trattativa, quella per Timo Werner. Secondo le indiscrezioni raccolte da Gonfialarete.com, gli azzurri avrebbero ripreso i contatti con il Lipsia per parlare di un giocatore che ha una media gol notevole in Bundesliga, con 50 gol in 93 presenze. Un'operazione tutt'altro che semplice, anche alla luce delle cifre in ballo: Werner infatti può contare su una clausola rescissoria di 70 milioni di euro, valida però solo per 10 club: Juventus, Bayern, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona, Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Psg. Il Napoli non rientra in questa lista, ma difficilmente il Lipsia si accontenterà di una cifra inferiore a quella della clausola.