Nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli si fa sempre più insistente il nome di Mauro Icardi e secondo quanto riportato da tuttonapoli.net la società azzurra avrebbe presentato all'Inter la prima offerta vera e propria da quando è cominciata la telenovela intorno al nome del centravanti argentino. La società partenopea avrebbe proposto al club nerazzurro 50 milioni di euro ma l’Inter ha alzato il prezzo e vorrebbe 80 milioni anche dal club di De Laurentiis, non solo dalla Juventus (rumors affermato che l'offerta di Fabio Paratici per Maurito fosse di 40).

Se prima si parlava di una differenza di 10 milioni tra le eventuale cessione al Napoli (70) e quella alla Juventus (80), ora il prezzo è fisso per entrambe le società che vogliono acquistare Icardi: il rialzo da parte del club meneghino è motivato dall’impossibilità di arrivare a Romelu Lukaku, obiettivo dichiarato di Antonio Conte per il suo attacco, ad un prezzo inferiore a quello stabilito dal Manchester United.

La posizione del Napoli dopo il rialzo dell'Inter

De Laurentiis e Giuntoli si sarebbero aspettati una maggiore apertura a fronte della prima offerta ufficiale che potrebbe risolvere l’intero mercato nerazzurro ma sono stati presi in contropiede dalla richiesta del club meneghino e dall'inatteso rialzo nella valutazione dell'ex capitano. Inoltre, per aprire la trattativa l’Inter chiederebbe una proposta vincolante che si avvicini proprio a quel prezzo, altrimenti non verrà preso in considerazione nemmeno il sedersi al tavolo per negoziare. Insomma, una situazione non semplice da sbrogliare.

Il cambio di strategia dell'Inter dopo la riunione in Cina

Quella della società nerazzurra è una politica probabilmente dettata anche dalla riunione con la proprietà in Cina e probabilmente Beppe Marotta ha deciso di tenere la linea dura e di non svenderà i pezzi pregiati della rosa degli ultimi anni (oltre a Icardi anche Nainggolan risulta nella lista dei partenti). Nonostante l'ex capitano abbia espresso più volte la sua volontà di rimanere a Milano la società sei è sempre espressa in maniera netta ma ha fatto capire che non ci sarà una cessione deprezzata del centravanti di Rosario, tanto più se andrebbe a rinforzare una delle due dirette avversarie per lo scudetto.