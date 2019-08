Un anno fa Malcom con il suo trasferimento dal Bordeaux al Barcellona rischiò di provocare un incidente diplomatico di calciomercato. I blaugrana infatti con un colpo di coda si assicurarono in extremis il brasiliano quando quest'ultimo era già promesso sposo della Roma. A distanza di 12 mesi, il duttile calciatore ha cambiato di nuovo maglia, trasferendosi in Russia, allo Zenit. Il club di San Pietroburgo in occasione dell'ufficializzazione di Malcom, in un video pubblicato sui social ha preso in giro la Roma, che sul suo profilo Twitter in inglese ha risposto per le rime.

in foto: https://twitter.com/ASRomaEN/status/1157296719572406272

Malcom allo Zenit, lo sfottò dei russi alla Roma

Malcom è un nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Dopo una stagione flop al Barcellona, l'ex Bordeaux ha cambiato aria trasferendosi in Russia. Dopo le visite mediche superate con successo, la società biancoceleste ha ufficializzato sui propri canali social l'acquisto del brasiliano, pagato 40 milioni di euro più 5 di bonus. Lo Zenit ha poi provveduto a formalizzare il colpo di mercato sui propri canali social e non è mancato un video provocatorio nei confronti della Roma.

Malcom giocatore della Roma dal 22 al 23 luglio 2018, il video provocatorio dello Zenit

Nel video di presentazione ufficiale del colpo di mercato Malcom, lo Zenit San Pietroburgo ha ripercorso a suon di immagini tutta la carriera dell'attaccante. Dall'esperienza con il Corinthians (2013-2015) a quella con il Bordeaux (2016-2018). Prima però di far vedere Malcom con l'ultima maglia del Barcellona, ecco l'immagine con indosso la casacca della Roma: lo Zenit ha sfottuto i giallorossi scrivendo che Malcom è stato un giocatore capitolino dal 22 al 23 luglio 2018, ovvero prima che i catalani con una mossa a sorpresa facessero saltare un accordo già totalmente raggiunto tra la società italiana e quella francese (Malcom era anche approdato in Italia per le visite mediche)

La replica della Roma, il messaggio su Twitter per lo Zenit

Uno sfottò che non è sfuggito alla Roma che ha risposto per le rime. Sul profilo Twitter ufficiale in lingua inglese del club giallorosso, è stato condiviso il video dello Zenit, accompagnato però da queste parole: "Molto orgogliosi di averti avuto con noi, Malcom. Adesso porta tutta quella grandezza nel campionato russo. Buona fortuna allo Zenit". Sicuramente in terra russa avranno fatto gli scongiuri.