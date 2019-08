Trattative calde, anzi caldissime, sull'asse di calciomercato Juventus-Manchester United. Per la fumata bianca nello scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, manca solo il sì dell'argentino che è al momento in stand-by a Torino e valuta il da farsi, in attesa di risolvere la questione relativa ai diritti d'immagine. Attenzione però anche ad un altro affare di mercato che potrebbe coinvolgere i due club: lo United infatti potrebbe prelevare dalla Juventus, anche Mario Mandzukic.

Juventus, scambio Dybala-Lukaku, le ultimissime notizie di mercato

La Juventus ha già trovato l'accordo totale con Romelu Lukaku. Il bomber ha detto sì ad un ingaggio da 9 milioni di euro in bianconero, e la conferma della sua posizione è arrivata dall'esclusione dai convocati di Solskjaer per l'amichevole in programma a Cardiff contro il Milan. Per formalizzare lo scambio con i Red Devils manca solo il sì di Dybala, che in queste ore è "fermo" a Torino, senza allenarsi in una posizione di stand-by. Una situazione che la dice lunga sulla volontà della Juventus di privarsi del giocatore, e scambiarlo con il club inglese che dovrebbe aggiungere anche un conguaglio di 15-20 milioni di euro (plusvalenza super per la Vecchia Signora). L'argentino, secondo le ultime indiscrezioni deluso dal comportamento dei bianconeri, sta comunque valutando il da farsi, non convinto di lasciare il club e alle prese anche con un contenzioso sui diritti d'immagine.

Lukaku alla Juventus, c'è l'accordo. Dybala e la questione dei diritti d'immagine per il sì allo United

La proposta del Manchester United per Dybala è allettante: si parla oltremanica di un possibile stipendio da 11 milioni di euro a stagione più bonus. In Inghilterra e a Torino si aspettano una risposta in tempi brevi del giocatore che deve dunque sistemare una questione extracalcistica: la società che deteneva i suoi diritti d'immagine ha infatti intentato una causa al giocatore che ha rescisso l'accordo nel 2017, e ora chiede 40 milioni di euro. Una situazione che inevitabilmente "spaventa" il club inglese. Le parti comunque lavoreranno intensamente nelle prossime ore, per cercare di trovare l'accordo, anche alla luce del fatto che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto. Filtra un cauto ottimismo

Il Manchester United vuole anche Mandzukic, le ultime notizie sulla trattativa con la Juventus

Lo scambio Lukaku-Dybala però potrebbe non essere l'unico affare sul tavolo di Juventus e Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky infatti in Inghilterra potrebbe finire anche Mario Mandzukic. Un'operazione questa, che sarebbe economicamente slegata rispetto a quella tra il belga e l'argentino. I bianconeri ci pensano, e valutano l'attaccante circa 15 milioni di euro. Prima di discutere del futuro di "Marione" però sarà fondamentale chiudere la prima operazione.