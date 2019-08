Mancano ormai pochi giorni al gong finale, ma nonostante tutto non il mercato è pronto a regalare altre sorprese. L'ultimo grande acquisto è intanto sbarcato in Italia nelle scorse ore: Alexis Sanchez. L'attaccante cileno ha infatti raggiunto Milano per le visite mediche e per la firma con l'Inter. Club nerazzurro che, oltre al "Nino Maravilla" ha dato il benvenuto anche a Cristiano Biraghi: arrivato dopo lo scambio che ha portato Dalbert alla Fiorentina. Non ci sono invece novità per quanto riguarda Mauro Icardi. Sull'argentino rimangono Juventus, Napoli e Monaco, ma il tempo scarseggia e le possibilità che l'ex capitano rimanga in nerazzurro si sono inevitabilmente alzate.

La Juventus pensa alle cessioni

In attesa di novità in merito alle condizioni di salute di Maurizio Sarri, la Juventus è sempre al lavoro per alcuni giocatori in uscita. Dal reparto difensivo dovrebbe uscire uno tra Rugani e Demiral (sul quale c'è sempre l'interesse del Milan), mentre in attacco si aspettano offerte per Paulo Dybala: oggetto del desiderio del Paris Saint-Germain, a sua volta ancora "bloccato" dalla possibile cessione di Neymar. I parigini hanno intanto ricevuto una risposta negativa da Mario Mandzukic: poco interessato al trasloco in Ligue 1.

Lozano pronto al debutto

Dopo le prime parole di Hirving Lozano, che ha già dichiarato di essere pronto per scendere in campo contro la Juventus, il Napoli ha di fatto chiuso per la cessione di Adam Ounas al Nizza. Per il franco-algerino, che torna in Francia dopo due stagioni in Italia, la società campana avrebbe infatti già trovato l'intesa con quella francese, sulla base di un prestito oneroso di 2.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 e un 30% sulla futura rivendita dell'attaccante. Per quanto concerne Elseid Hysaj tutto è ancora fermo, mentre per l'attacco Fernando Llorente è in stand by (in attesa di novità dal fronte Icardi) ed è spuntato nelle ultime ore anche il nome di Diego Costa.

La Roma segue sempre Daniele Rugani

Anche la Roma di James Pallotta è impegnata ad alleggerire la rosa di Paulo Fonseca. Per Gregoire Defrel al Sassuolo è ormai questione di ore, mentre Robin Olsen dovrebbe trasferirsi al Cagliari. Patrick Schick piace invece in Bundesliga, dove c'è un testa a testa tra Schalke 04 e Lipsia. Nelle ultime ore di mercato, il club giallorosso farà un ultimo tentativo per il difensore centrale. In ballottaggio per una maglia romanista rimangono Daniele Rugani e Dejan Lovren.

Il Milan bloccato da Correa

Infine, il Milan. Reduce dalla brutta sconfitta nella prima giornata di campionato contro l'Udinese, il club rossonero è ancora alle prese con il lungo braccio di ferro con l'Atletico per Angel Correa. Le indiscrezioni arrivate da Madrid nella giornata di oggi hanno confermato la distanza tra la domanda e l'offerta per l'argentino: una situazione che rischia di bloccarsi del tutto nel corso delle prossime ore. Proprio per evitare di rimanere con il cerino in mano, la dirigenza milanista avrebbe ripreso i contatti con il Gremio per Everton. In caso di cessione di Kessié al Monaco, a Milano potrebbe invece tornare Bakayoko.