L'estenuante trattativa per portare Angel Correa in Italia, continua tra alti e bassi. Le ultime notizie di mercato del club rossonero, non possono dunque che arrivare da Madrid dove nonostante i continui contatti Milan e Atletico non hanno ancora trovato un punto di incontro per concludere questa operazione. Alle ultime indiscrezioni che parlavano di un affare in dirittura d'arrivo, voce che aveva preso forza grazie anche all'assenza del giocatore nell'ultimo allenamento dei Colchoneros, ha invece fatto seguito l'ulteriore rallentamento della trattativa.

Secondo Sky Sport rimane infatti netta la differenza tra richiesta e offerta, e al momento non ci sarebbero neanche i presupposti per trovare un compromesso. Il Milan ha messo infatti sul tavolo un'offerta complessiva da 42 milioni (bonus inclusi) e una percentuale del 30% sulla rivendita del giocatore, l'Atletico è invece rimasto fermo sulla sua richiesta iniziale (subito 50 milioni di euro), senza scaldarsi più di tanto di fronte all'offerta della percentuale in caso di successiva cessione di Correa.

Lo stallo per André Silva e Rodrigo

Un vero e proprio braccio di ferro, che sta rischiando di complicare il lavoro di Marco Giampaolo e di far venire il mal di stomaco a tutto il popolo rossonero: in attesa di rinforzi di valore, dopo la prima deludente uscita stagionale in campionato. Ad attendere notizie positive è inoltre lo stesso attaccante argentino, che ha ormai scelto di vestire la maglia del Milan e trovato con il club di via Aldo Rossi anche l'accordo per un quinquennale da 3/3.5 milioni a stagione.

A complicare la situazione sono infine le difficoltà di entrambi i club nel portare a termine le due trattative per André Silva e Rodrigo. L'attaccante portoghese è in vendita, ma al momento non ci sono praticamente club pronti ad acquistarlo alle condizioni del Milan. Sulla sponda opposta, Simeone vorrebbe invece mettere le mani sulla punta del Valencia: un affare possibile, ma non ancora concluso per la dirigenza dei Colchoneros.