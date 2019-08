Hirving Lozano-day in casa Napoli. Il club azzurro ha presentato ufficialmente a stampa e tifosi, quello che è diventato il colpo di calciomercato più costoso della storia del club. 42 i milioni di euro investiti per il messicano che ha sempre considerato il club di De Laurentiis la sua "prima scelta", anche per la presenza di Ancelotti. Maglia numero 11, sorrisi, e gran voglia di scendere in campo già in Juventus-Napoli, una sfida che Lozano ha definito la "madre di tutte le partite".

in foto: https://twitter.com/sscnapoli

Napoli, la conferenza stampa di presentazione di Lozano

Conferenza stampa di presentazione per Hirving Lozano al Napoli. Il messicano si è detto subito entusiasta del trasferimento in azzurro, senza ansie per il fatto di essere il calciatore più costoso della storia del club: "Sono molto felice di essere arrivato in questo club, con grandi giocatori e con un allenatore con grande esperienza. Sto lavorando duro per iniziare al meglio questa esperienza. Sono contento del fatto che Ancelotti mi abbia definito una prima scelta. Il presidente? Ho parlato con lui tante volte. Sono molto contento e felice che una squadra così importante abbia deciso di pagare una cifra importante per me". L'ex PSV ha sempre considerato il Napoli la sua prima scelta di mercato: "Dal momento in cui il Napoli ha mostrato interesse nei miei confronti non ho avuto dubbi. Questa era la mia prima scelta: sono contento che la trattativa sia andata in porto. Sto lavorando per iniziare un buon campionatoHo visto tante partite del Napoli, sono qui per migliorarmi e per migliorarla. Spero di poter fare grandi cose qui.

Perché Lozano ha detto sì al Napoli, il messicano stregato da Ancelotti

Lozano è stato subito stregato dalla città e dai tifosi, ed è consapevole della forte rivalità con la Juventus. Alla base della scelta di approdare al Napoli fondamentale la presenza di Ancelotti in panchina: "Ho visitato la città e mi ha incantato. La gente è splendida e mi è piaciuta moltissimo. I tifosi sono fantastici. La Juventus? È una grande squadra, il nostro obiettivo però è quello di vincere. Molte circostanze hanno contribuito alla scelta. Sono tanti i motivi che mi hanno spinto qui. Per prima cosa il tecnico, poi la squadra, la città, i campioni che ci giocano, i tifosi molto vicini alla squadra".

Napoli da scudetto, Lozano punta sulla forza del lavoro

Questo Napoli può vincere lo scudetto? Lozano crede nella forza del lavoro: "Dobbiamo costruire il nostro cammino partita dopo partita. Siamo una grande squadra, ma sarà dura. Per vincere dovremo sudare. Il Napoli è una grande squadra con grandi giocatori nel presente e nel passato. Delle leggende. Sono qui per dare il 100%. Questa esperienza mi servirà per continuare a crescere. Con Ancelotti per ora abbiamo parlato solo di questioni familiari e personali".

Come gioca Lozano, Hirving pronto a crescere con Ancelotti

E Lozano non ha perso tempo per descrivere anche le sue doti tecniche, consapevole che in Italia la vita per gli attaccanti è dura: "Sono un giocatore veloce e tecnico. Deciderà il mister posizione in cui farmi giocare. Ho giocato in tutte le posizioni in passato, nel PSV ho dimostrato di saper stare ovunque. Giocherò dove Ancelotti deciderà di schierarmi e mi metterò a sua disposizione. So che il campionato italiano è duro, bisogna lavorare tanto. Saranno importanti i consigli di Ancelotti. Sono qui per imparare e ascoltare quello che mi dice".

Lozano scalpita in vista di Juventus-Napoli

Sabato sera il Napoli farà visita alla Juventus. Lozano, dopo aver visto in tv il match di Firenze, spera di scendere in campo e convincere Ancelotti: "Juventus-Napoli? Penso che sia la madre di tutte le partite. La Juve è una squadra con giocatori strepitosi. Mi sento bene. Deciderà il mister se farmi giocare, io sarò a sua disposizione". Di certo il "chucky" potrebbe rivelarsi un talismano visto che nella sua carriera spesso e volentieri ha trovato la via del gol all'esordio: "Sì, è vero. Mi è capitato spesso. Darò il massimo se verrò chiamato in causa"

Il soprannome Chucky e la scelta della maglia numero 11

Una battuta anche sul suo soprannome "chucky", riferito al suo volto da "bambola assassina", ma anche ad un retroscena della sua infanzia: "Risale a quando giocavo nel Pachuca. Ero un monello e i miei compagni mi avevano soprannominato così". In azzurro Lozano potrà ancora vestire la maglia numero 11, un numero che gli porta fortuna e che apparteneva ad Ounas in uscita dal Napoli: "L'ho scelto quando sono arrivato in Europa e continuo a utilizzarlo. Sono contento che il Napoli me lo abbia concesso".