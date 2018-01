Colpi dell’ultimo momento? Neanche per sogno. Se vi aspettavate che i più grandi club italiani facessero un mercato invernale all’insegna degli acquisti sensazionali, vi spagliavate di grosso. Tra Milan, Juventus e Roma si è mosso davvero poco. Napoli e Lazio hanno provato a ritoccare soltanto la rosa a disposizione con qualche innesto ma niente di così entusiasmante come si aspettavano i tifosi. Si è pensato soprattutto a sistemare in prestito i calciatori in esubero o ad imbastire trattative da chiudere poi eventualmente a giugno. Allegri, nonostante l’infortunio di Cuadrado, aveva già annunciato più volte che alla Juventus non sarebbe arrivato nessuno a gennaio, così come Fassone e Mirabelli che dopo essersi sparati praticamente tutte le cartucce l’estate scorsa, hanno desistito durante la sessione invernale facendo amalgamare al meglio gli uomini a disposizione di Gattuso per provare a centrare almeno l’obiettivo Europa League a questo Milan.

Ritocco in difesa per la Roma che prende Silva dallo Sporting Lisbona e per la Lazio che si è ripresa Caceres dopo averlo prestato l’estate scorsa al Verona per i primi mesi della stagione. Si è mossa concretamente invece soltanto l’Inter che con i due colpi messi a segno potrebbe cambiare leggermente l’11 titolare pensato da Spalletti in questo periodo negativo per i neroazzurri. Vediamo dunque, grazie all’aiuto della grafica, la formazione in campo dei 6 maggiori club italiani con i nuovi acquisti schierati.

Alla fine al Napoli non è arrivato nessuno.

Dalla prima in classifica ci saremmo aspettati almeno un innesto in questo mercato di gennaio. E invece il Napoli di De Laurentiis non è riuscita ad acquistare alcun giocatore da mettere a disposizione di Sarri. Prima il ritorno di Inglese dal prestito al Chievo, poi si è parlato di Politano dal Sassuolo, poi ancora Farias dal Cagliari e il mancato arrivo di Younes dall’Ajax che giungerà in Campania solo a giugno (ufficialmente per problemi familiari).

E allora ecco che i tifosi azzurri vedono riaffiorare nuovamente gli spettri degli anni passati quando, nonostante l’ottima posizione in classifica e la Juventus lì nel mirino, il patron del Napoli non è mai voluto intervenire in maniera forte sul mercato. Una scelta che forse, mai come quest’anno, forse non vede come maggiore colpevole lo stesso Adl o Giuntoli che hanno lavorato non poco per riuscire a puntellare la rosa dei partenopei per questo finale di campionato che si prospetta a dir poco scoppiettante. Potremmo magari considerare Milik e Ghoulam, di ritorno dai rispettivi infortuni, come ‘acquisti di fine stagione’. Ovviamente, nonostante sia passato un pò in ombra, l'unico a sbarcare al ‘San Paolo', è stato lo svincolato Macach.

in foto: Lo schieramento del Napoli con il ritorno di Ghoulam (Buildlineup)

Nessun innesto per la Juventus.

No, non è cambiato assolutamente niente nella formazione iniziale di Allegri in vista di questo entusiasmante finale di stagione all’insegna dell’emozione. Dalla serrata lotta scudetto con il Napoli passando per la Coppa Italia e l’ossessione Champions League, la Juventus ha deciso di chiudere la stagione con la stessa rosa con cui ha cominciato la stagione. Colpi messi a segno da Marotta e Paratici ce ne sono pochi certo, alcuni sono stati pensati per il mese di giugno.

Basti pensare che i bianconeri avranno a disposizione Caldara e Spinazzola più Fernandes, interessante classe 1999 acquistato dal Psv e aggregato, per il momento, alla Primavera di Dal Canto ma che dal prossimo anno potrebbe anche essere visionato durante il ritiro della prima squadra. Ma in ogni caso, nel 4-3-3 di partenza collaudato ormai da Allegri cambierà qualcosa solo dal punto di vista delle scelte obbligate. Con Cuadrado out almeno 3 mesi, Higuain, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala ruoteranno in attacco a seconda degli impegni. Vediamo gli 11 bianconeri in campo.

in foto: La Juventus invariata di Allegri (Buildlineup)

Lazio: c’è solo Caceres.

L’acquisto più rilevante, se vogliamo, è quello di aver lasciato a disposizione di Simone Inzaghi, fino al termine della stagione, uno dei desideri di mercato dei tanti maggiori club europei: Milinkovic-Savic. Il serbo è rimasto ai biancocelesti nonostante su di lui ci siano i seri interessamenti di Manchester United e la stessa Juventus che vorrebbero fortemente avere in rosa il numero #21 della Lazio. Ma per il momento il popolo laziale dovrà accontentarsi di vedere modificata la sua rosa solo in parte. E’ rientrato infatti, come da accordi di inizio stagione, dal prestito al Verona, Martin Caceres.

Il terzino e centrale difensivo ex Juventus sarà il nuovo rinforzo del club di Lotito in vista di questa stagione che si prospetta a dir poco allettante per Immobile e compagni. Un calciatore di grande esperienza ottimo sia in campionato che in Europa League dove la Lazio punta davvero ad arrivare il più lontano possibile. Probabile che comunque in questa seconda parte di stagione Felipe Anderson rappresenti l’uomo in più su cui puntare che potrebbe alternarsi con Luis Alberto.

in foto: La Lazio con Caceres (Buildlineup)

La Roma si consola con Silva.

L’elemento che i tifosi giallorossi si aspettavano di vedere subito a Roma era sicuramente un esterno d’attacco che potesse essere funzionale al gioco di Di Francesco dando al tecnico ex Sassuolo una valida alternativa in più che potesse dargli nuove scelte. Con Defrel spesso infortunato e Schick che lo segue a ruota in infermeria, i giallorossi possono dirsi fortunati di aver tenuto Edin Dzeko senza lasciarlo partire in direzione Chelsea. A Londra però, è andato comunque un elemento della rosa iniziale a disposizione di Di Francesco: Emerson Palmieri.

Completamente chiuso dalla stagione favolosa giocata fino a questo momento da Kolarov, l’ex Palermo è passato alla corte di Conte lasciando un vuoto nel ruolo di terzino sinistro alla Roma come ricambio dell’ex Lazio. E allora Monchi, con un colpo last minute, è riuscito a prendere Jonathan Silva dallo Sporting Lisbona coprendo questa falla lasciata dalla partenza dello stesso Emerson Palmieri. Potrebbe essere una valida alternativa nel caso in cui Di Francesco decidesse di far rifiatare Kolarov.

in foto: La Roma in campo con Silva titolare in caso di forfait di Kolarov (Buildlineup)

Con Rafinha e Lopez, l’Inter fa ‘doppietta’.

C’ha provato fino all’ultimo. Prima Pastore, poi Duncan e poi ancora Donsah fino a Lobotka del Celta Vigo. L’Inter però, può dirsi soddisfatta di essersi almeno mossa con grande convinzione su diversi obiettivi in questo mercato di gennaio per provare a dare nelle mani di Spalletti qualche alternativa in più, in termini di uomini, soprattutto in un momento così difficile. E’ arrivato Rafinha dal Barcellona che l’ex tecnico della Roma potrebbe utilizzare come trequartista nel 4-2-3-1 di partenza, ma anche Lisandro Lopez dal Benfica.

Il difensore centrale potrebbe infatti essere una valida alternativa a Miranda o Skriniar in caso di forfait eventuale del brasiliano o dell’ex Samp che però sembrano intendersi davvero a meraviglia. E allora Spalletti potrà già dormire sogni più tranquilli pensando di poter contare su due alternative comunque molto valide. Certo, Ausilio avrebbe voluto regalare al popolo neroazzurro Javier Pastore, ma la trattativa con i francesi non si è riuscita a concludere. Magari le parti si aggiorneranno nuovamente a giugno.

in foto: Un ipotetico schieramento dell’Inter con Lisandro Lopez e Rafinha in campo (Buildlineup)

Calhanoglu e Conti i ‘nuovi acquisti’ del Milan.

Non si muove una foglia e guai a farlo. E’ sembrato più o meno questo il modus operandi del Milan in questo mercato di gennaio. Dopo i botti d’estate in cui Fassone e Mirabelli hanno fatto sognare nuovamente, dopo moli anni, i tifosi rossoneri, in questa finestra di riparazione, hanno deciso di desistere dalla tentazione di puntellare ancora la rosa a diposizione di Gattuso. E allora ecco che lo stesso tecnico della squadra milanista, ha potuto lavorare in maniera più serena sugli uomini a disposizione e soprattutto su quei calciatori nuovi, arrivati in estate, ma che fino a questo momento sono stati utilizzati pochissimo, come Andrè Silva.

Ma con il portoghese in rampa di lancio, magari dalle prossime giornate, Gattuso può dirsi fiero di aver praticamente regalato al Milan un nuovo acquisto: Hakan Calhanoglu. Dopo la gara giocata dal turco contro la Lazio infatti, pare proprio che l’ex Bayer Leverkusen sia tornato ai tempi in cui faceva strizzare gli occhi al pubblico della Bundesliga. Calciatore ritrovato e che adesso sarà totalmente inamovibile nell’11 titolare di ‘Ringhio’ in attesa del ritorno in campo, dopo il grave infortunio di Andrea Conti lungo l’out destro.