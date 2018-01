Un milione a favore della trattativa su Xavier Pastore. Per sbloccarla. E' l'ultima voce di mercato attorno all'Inter che in queste ore ha però un'altra gatta da pelare: i rumors attorno a Mauro Icardi e al suo presunto avvicinamento al Real Madrid. Intanto, Sabatini e Ausilio provano ad autofinanziare la società con un paio di mosse dell'ultim'ora come il passaggio in prestito di Nagatomo al Galatasaray, club turco che pagherebbe proprio quella cifra ai nerazzurri.

Tra Icardi e Pastore, spunta Yuto.

Spalletti ha dato l'ok.

Il giapponese dell'Inter è vicino a passare al Galatasaray in una trattativa che vede le'sterno difensivo in prestito fino a fine stagione. Per Spalletti c'è il via libera, dopotutto nelle ultime settimane c'è la crescita di Cancelo, l'utilizzo di D'Ambrosio, la presenza di Santon e la prospettiva di Dalbert. Nagatomo può partire e riempire le casse societarie.

Inter al centro del mercato.

In questo senso, la trattativa in uscita potrebbe sbloccare quella in entrata che prevederebbe l'arrivo di Pastore dal Psg. Il tutto mentre si discute sul presente e sul futuro di Mauro Icardi finito al centro di nuovi rumor che stanno mettendo in ansia l'ambiente nerazzurro in vista di giugno.

Dopo 7 anni, ciao Nagatomo.

Dopo 7 anni, Nagatomo, dunque può lasciare l'Inter: il suo agente, Federico Pastorello, è a Istanbul per definire il passaggio ai turchi con la formula del prestito. Sul piatto un milione di euro all'Inter per il prestito oneroso, con il riscatto fissato a 7-8 milioni. Cifre che consentirebbero ai nerazzurri di ripartire nell'assalto a Pastore.

La situazione su Pastore.

Il Psg chiede un prestito oneroso.

Su Pastore la pista resta calda: l'Inter punta su un prestito con diritto di riscatto. Un prestito basso, il più possibile perché non può esporsi finanziariamente. Il Psg chiede un prestito oneroso invece molto elevato, che garantirebbe quindi un diritto di riscatto praticamente certo, senza la necessità di inserire l'obbligo. Soldi che l'Inter non ha, ma che il milione di Yuto e gli altri provenienti dal Galatasaray potrebbero aiutare Suning nella scelta.