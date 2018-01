Le linee del calciomercato invernale della Juventus sono state chiare fin da subito. Nessuna operazione in entrata per l'immediato (a meno di colpi di scena dell'ultim'ora), ma tanto lavoro per mettere le basi per il futuro della rosa bianconera. Marotta e Paratici da sempre attentissimi ai giovani più interessanti del palcoscenico calcistico internazionale, hanno messo nel mirino un ragazzo del quale si dice un gran bene. Si tratta di Leandro Fernandes, stellina olandese classe 1999 del Psv.

Leandro Fernandes nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus.

La Juventus dunque ha messo nel mirino il duttile e talentuoso centrocampista in forza alle Giovanili del Psv Eindhoven. Punto di forza dell'under 19, Fernandes ha dimostrato di avere potenzialità importanti. I bianconeri hanno gradito la sua personalità, oltre all'intelligenza tattica e duttilità che gli permette di giocare praticamente in tutti i ruoli della linea mediana.

in foto: Leandro Fernandes (foto Twitter @PSV)

Fernandes e Mino Raiola a Torino.

Nelle ultime notizie di calciomercato c'è il viaggio torinese del ragazzo al fianco di Mino Raiola. Come evidenziato da Sportitalia, Fernandes in scadenza di contratto a giugno potrebbe rappresentare un'occasione per la Juventus sempre molto attenta ai giovani più interessanti del palcoscenico internazionale. Un colpo in prospettiva per la Juventus che potrebbe poi spedire il giocatore a giocare o nelle proprie giovanili, oppure in prestito

Juventus-Sassuolo, possibile intesa per il futuro di Fernandes.

E nel futuro del giovane calciatore delle nazionali giovanili olandesi dunque potrebbe esserci l'approdo in Italia alla Juventus. La società di corso Galileo Ferraris potrebbe decidere in caso di fumata bianca per Fernandes di pensare al Sassuolo come possibile destinazione del classe 1999 o nell'immediato (anche se il tempo stringe per la conclusione del mercato) oppure per giugno, quando il talento olandese arriverebbe a zero