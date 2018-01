Matteo Politano è il giocatore più chiacchierato delle ultime ore di mercato. Il Napoli lo segue da giorni e sta trattando con il Sassuolo, ma sul giocatore cresciuto nel vivaio della Roma ci sarebbe anche la Juventus che ha perso Cuadrado per almeno due mesi e che prova il colpaccio proprio sul finire del mercato. Il giocatore vorrebbe vestire la maglia azzurra, che però non intende sborsare i 25 milioni di euro chiesti dal club di Squinzi.

Ballano cinque milioni di euro tra il Napoli e il Sassuolo. Secondo ‘Sky Sport’ l’ultima offerta del Napoli al Sassuolo per Politano sarebbe di 20 milioni di euro, bonus inclusi. I nero-verdi ne pretendono 25. Se entrambe le squadre vogliono chiudere l’affare devono venirsi incontro e fare uno sforzo. Il Sassuolo, di sicuro, se cederà Politano dovrà trovare una valida alternativa. Il primo nome della lista del d.s. Carnevali è quello di Caprari, che la Sampdoria però non vuole cedere, l’alternativa a Caprari è rappresentata da D’Alessandro del Benevento.

Il d.s. del Sassuolo Giovanni Carnevali, a margine del Consiglio della FIGC, ha parlato di Politano, ha detto chiaramente che il giocatore vorrebbe vestire la maglia del Napoli e ha confermato l’interesse della Juventus, che potrebbe decidere di acquistare il sostituto di Cuadrado. Anche se chiaramente il Sassuolo non ha l’intenzione di cedere Politano, che servirebbe tanto a Iachini che vuole salvarsi con tranquillità

Politano ha la volontà di andare in una grande squadra, non so se al Napoli o un’altra squadra. Ma non dobbiamo dimenticare che gli abbiamo rinnovato il contratto poco tempo fa. E crediamo sia giusto nei confronti della società rispettarlo. Comunque sono ore importanti. La Juve? Si è interessata a Politano, non lo possiamo negare.