Dopo una settimana di pausa torna la fase a gironi della Champions League con la due giorni della quarta giornata di match. Dopo le otto gare di ieri nuovamente in campo le altre 16 tra le migliori 32 compagini del Vecchio Continente che continuano la loro rincorsa alla qualificazione agli ottavi di finale della più prestigiosa competizione europea. Andiamo adesso a vedere qual è girone per girone la situazione di classifica, il calendario della giornata, le probabili formazioni e dove seguire in tv tutte le partite dei gironi E, F, G e H, che andranno in scena oggi (mercoledì 7 novembre).

GRUPPO E

Al giro di boa la situazione di classifica nel girone E è molto delineata e già oggi potrebbero essere espressi i primi verdetti. Al momento infatti in testa con 7 punti ci sono i tedeschi del Bayern Monaco appaiati agli olandesi dell’Ajax (entrambe con una vittoria otterrebbero l’aritmetica qualificazione agli ottavi), a quota 3 punti ci sono poi i portoghesi del Benfica, mentre in fondo alla classifica con zero ci sono i greci dell’AEK Atene.

Orari e diretta tv dei match di oggi

Ore 21: Bayern Monaco – AEK Atene (Sky Sport 255)

Ore 21: Benfica – Ajax (Sky Sport 256)

Le probabili formazioni

Bayern Monaco – AEK Atene

Bayern (4-3-3): Neuer; Kimmich, Süle, Boateng, Alaba; Javi Martínez, Müller, James; Robben, Lewandowski, Ribéry. All. Kovac.

AEK Atene (4-4-2): Barkas; Bakakis, Chygrynskiy, Lampropoulos, Hult; Simões, Galanopoulos, Galo, Mantalos; Boye, Klonaridis. All. Ouzounidis.

Benfica – Ajax

Benfica (4-3-3): Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Pizzi, Gedson; Salvio, Rafa, Jonas. All. Vitoria.

Ajax (4-3-3): Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Schöne, Van de Beek; Tadić, Dolberg, Ziyech. All. Ten Hag.

GRUPPO F

Simile a quella del gruppo E la situazione di classifica nel girone F e dunque anche qui è possibile che la quarta giornata riservi i primi verdetti in merito alla qualificazione agli ottavi. Dopo tre gare infatti troviamo al comando gli inglesi del Manchester City con 6 punti, in seconda posizione i francesi del Lione a quota 5, chiudono invece la classifica i tedeschi dell’Hoffenheim e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk fermi a 2 punti.

Orari e diretta tv dei match di oggi

Ore 21: Lione – Hoffenheim (Sky Sport 257)

Ore 21: Manchester City – Shakhtar Donetsk (Sky Sport 254)

Le probabili formazioni

Lione – Hoffenheim

Lione (4-4-2): Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy; Tousart, Ndombele, Fekir, Traore; Dembélé, Depay. All. Genesio.

Hoffenheim (3-4-3): Baumann; Adams, Vogt, Bičakčić; Kadeřábek, Grillitsch, Demirbay, Schulz; Belfodil, Joelinton, Kramarić. All. Nagelsmann.

Manchester City – Shakhtar Donetsk

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Fernandinho, David Silva, Bernardo Silva; Mahrez, Agüero, Sterling. All. Guardiola.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Wellington Nem, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes. All. Fonseca.

GRUPPO G

Situazione sicuramente più ingarbugliata invece nel girone G tant’è che da questo turno non potrà uscire ancora una squadra già qualificata aritmeticamente agli ottavi di finale. Dopo le prime tre giornate infatti in testa al gruppo ci sono la Roma di Eusebio Di Francesco e il Real Madrid con 6 punti che precedono di due lunghezze i russi del CSKA Mosca, più distante invece il fanalino di coda Viktoria Plzen che chiude la graduatoria con un solo punto.

Orari e diretta tv dei match di oggi

Ore 18.55: CSKA Mosca – Roma (Sky Sport Uno)

Ore 21: Viktoria Plzen – Real Madrid (Sky Sport Football)

Le probabili formazioni

CSKA Mosca – Roma

CSKA Mosca (4-1-4-1): Akinfeev; Fernandes, Becão, Magnússon, Nababkin; Akhmetov; Vlašić, Dzagoev, Sigurdsson, Oblyakov; Chalov. All. Hančarėnka.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Džeko. All. Di Francesco.

Viktoria Plzeň – Real Madrid

Viktoria Plzeň (4-2-3-1): Hruška; Řezník, Hejda, Hubník, Limberský; Procházka, Hrošovský; Havel, Čermák, Kopic; Chorý. All. Vrba.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilón; Kroos, Casemiro, Modrić; Isco, Benzema, Bale. All. Solari.

GRUPPO H

Situazione meno equilibrata invece nel girone H nel quale al termine di questa giornata la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe già rientrare tra le squadre certe di accedere agli ottavi di finale della competizione. La classifica del gruppo H infatti al giro di boa vede i bianconeri in testa a punteggio pieno davanti al Manchester United di José Mourinho a 4 punti e agli spagnoli del Valencia che ne hanno 2, un solo punto invece per gli svizzeri dello Young Boys.

Orari e diretta tv dei match di oggi

Ore 18.55: Valencia – Young Boys (Sky Sport Football)

Ore 21: Juventus – Manchester United (Sky Sport Uno, Rai 1)

Le probabili formazioni

Valencia – Young Boys

Valencia (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel, Garay, Gayà; Soler, Coquelin, Kondogbia, Guedes: Rodrigo, Batshuayi. All. Marcelino.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani; Hoarau, Assalé. All. Seoane.

Juventus – Manchester United

Juventus (4-3-3): Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. All. Allegri.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelöf, Shaw; Matić, Pogba, Fred; Martial, Lukaku, Rashford. All. Mourinho.