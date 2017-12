Col mercato di gennaio ad un passo ed un 2017 che lentamente si sta congedando da tutti sembra opportuno stilare un bilancio, a grandi linee, del mercato di questo anno dedicando particolare attenzione a tutti quegli attaccanti capaci di consolidare la propria fama ed aumentare/fortificare il già alto valore del proprio cartellino.

Insomma, senza troppi giri di parole, alla fine dell’anno, ecco quali sono i talenti che nobilitano il pianeta calcio più costosi, secondo il portale specializzato PlayRatings.net, in circolazione fra Premier League, Liga, Ligue 1, Serie A e Bundesliga.

I migliori attaccanti al mondo per valore di mercato.

in foto: la scheda di Neymar secondo PlayRatings.net

Neymar sul tetto del mondo.

Al primo posto in assoluto in questo ranking che prende in esame gli avanti più forti, costanti e costosi di questo 2017 secondo il sito PlayRatings.net, non poteva non esserci il brasiliano Neymar. E sì perché questo è stato di certo il suo anno, non tanto e non solo per quanto fatto vedere in campo, ma soprattutto per il suo trasferimento che lo ha eletto prospetto più pagato, con 222 milioni di euro investiti dal Paris Saint Germain, della storia del pallone.

Un primato, come detto, storico ma che si riverbera anche nell’attuale market price con l’ex Barcellona stella assoluta d’Europa, e dunque del pianeta, con una valutazione stimata intorno ai 194.1 milioni di euro. Una quotazione nemmeno sfiorata da nessun’altro ma che, allo stesso tempo, lo obbliga ad una missione mai compiuta in passato: quella di portare, non solo il suo valore, ma anche il PSG, sul tetto del mondo.

in foto: La scheda di Mbappé col suo valore di mercato (PlayRatings.net)

Mbappé un 19enne d’oro.

Per andare sul sicuro, la dirigenza del Paris Saint Germain, in estate, ha aperto, eccome, i cordoni della borsa prelevando, dopo Neymar, pure l’asso transalpino Mbappé. Una mossa precisa con l’obiettivo dichiarato di ammazzare il campionato, vincere Coppa di Lega e Coppa di Francia ma, soprattutto, quella Champions sempre sfuggita nella storia parigina.

E così, il baby-fenomeno della Francia è passato dal Monaco al PSG per 160 milioni di euro più 20 di bonus componendo un attacco atomico con Cavani ed il predetto Neymar. Un affare costosissimo che però non si sta rivelando sbagliato né sul campo né sul mercato col talentino numero #29 con la ‘palma’ di 19enne più costoso del mondo ed un secondo posto generale, con un market value di 135.1 milioni di euro, indiscusso e, al momento, indiscutibile.

in foto: la scheda di Messi (PlayRatings.net)

Lionel Messi, al top a 30 anni.

L’età, l’usura e i suoi 30 anni, sembrano non dargli alcuna noia e anzi, come solo i buoni vini sanno fare, sembrano restituirgli maggior ‘bontà’, forza equilibrio ed esperienza. Caratteristiche che gli hanno permesso di siglare 49 gol (54 nazionale annessa) in questo 2017, ultimo in ordine di tempo nel Clasico col Real Madrid, ma anche di conservare un certo valore di mercato che, al momento, recita 132.1 milioni di euro.

Il terzo market value della pista nonché il primo per la sua fascia d’età con nessuno, nemmeno CR7 (più grande di 2 anni), in grado di scalzarlo dal vertice degli azzimati ma sempre fortissimi 30enni.

in foto: Robert Lewandowski ed il suo market price secondo PlayRatings.net

Lewandowski nella top 5, è lui l’alfiere a cui si aggrappano Bayern e Polonia.

In quarta posizione, e quindi fuori dal podio, il polacco Robert Lewandowsi. Uno che, anche quest’anno, è stato decisivo per i destini ed i trionfi del suo Bayern Monaco. Uno che, a 29 anni e col suo pedigree, potrebbe guidare la Polonia, inserita nel girone con Colombia, Giappone e Senegal, verso risultati e vette lambite dal suo movimento nazionale solo fra la fine degli anni ’70 e l’inizio di quelli ’80. Eppure, al di là di queste annotazioni, utili per il prosieguo della sua personale stagione, vista Russia, il #9 bavarese è fra i migliori attaccanti del globo non solo per le sue 43 marcature annuali ma anche per una quotazione stimata, secondo PlayRatings.net, sui 126.5 milioni di euro.

Una valutazione notevole considerata anche la sua età anagrafica ma che non lo condiziona affatto con un indice di Performance, un Performance Index stando sempre a PlayRatings.net, massimo di 100 ovvero: di quasi 1 gol per partita (21 in 26 sfide stagionali).

in foto: la scheda di CR7 (PlayRatings.net)

Cristiano Ronaldo un 2017 ai massimi livelli.

A coronare un anno che gli ha regalato un altro Pallone d’Oro, il quinto della collezione, una Liga, il bis di fila in Champions League, una Supercoppa Europea, una Supercoppa del re ed un Mondiale per Club, anche un valore di mercato, a 32 anni, davvero eccezionale.

E, pure se il lusitano, in meri termini calcistici, ha siglato meno gol rispetto allo stesso periodo del 2015 (nel 2016 aveva segnato addirittura 1 gol in meno) con un vistoso calo di 15 reti (54 a 39), CR7 si dimostra sempre ai vertici del calcio mondiale, anche per quanto concerne i valori di mercato, con un market price di 125.1 milioni di euro con una somma sontuosa per un 32enne ancora in grado, eccome, di sfondare le porte avversarie ed essere totalmente, inevitabilmente determinante.

in foto: l'identikit di mercato di Harry Kane (PlayRatings.net)

Harry Kane, un autentico uragano nel 2017.

Le rilevazioni di mercato, ormai è noto, procedono di pari passo con quello che i calciatori sono in grado di far vedere sul rettangolo verde con, nel caso di Kane, un andamento costantemente in crescendo negli ultimi 12 mesi. E sì perché l’alfiere britannico, passo dopo passo, gol dopo gol, tripletta dopo tripletta, è diventato, oltre che l’uomo più prolifico di questo 2017 (56, i gol totali), anche l’inglese con più gol segnati in un intero anno solare (meglio di Alan Shearer) in Premier League con 39 marcature fra la coda della stagione 2016/17 e l’inizio di quella attuale.

Un rendimento spaziale, straordinario ben dettagliato dalla sua attuale quotazione che lo vede ad un passo da CR7 con un distacco davvero risicato ed un market value di 122.7 sonanti milioni di euro.

in foto: la scheda di Luis Suarez (PlayRatings.net)

Suarez, settimo per valore di mercato a quota 121 milioni.

Pur non avendo vissuto un 2017 stellare sul piano realizzativo con uno scarto rispetto ad un anno fa di 15 reti totali, 32 a 47, e avendo attraversato un momento piuttosto insolito in Champions con 0 reti nel girone appena concluso, Luis Suarez resta uno degli attaccanti più apprezzati, ammirati e costosi dell’intero panorama calcistico globale.

E sì perché questi inconsueti periodi di magra non hanno minato quanto di buono fatto in passato col ‘Pistolero’ bravo a restare in ‘vita’, sportivamente parlando, anche nelle piccole porzioni dell’anno nel quale le cose non giravano per il verso giusto. Il tutto, per un valore attuale di 121.8 milioni di euro e la medaglia, tutt’altro che disprezzabile, di terzo sudamericano, dietro a Neymar e Messi che, ironia della sorte, componevano il reparto offensivo del Barça degli ultimi anni, più costoso del football latino.

in foto: la scheda di Aubameyang (PlayRatings.net)

Pierre-Emerick Aubameyang il Dortmund se lo tiene stretto.

In ottava posizione, invece, troviamo il gabonese Pierre-Emerick Aubameyang che si è confermato sui soliti livelli riuscendo a bissare anche nel 2017 quanto di buono fatto nei passati anni con un bilancio che recita, senza altre gare da dover disputare, 40 reti in 46 sfide totali ed una media di 0.87 reti per match giocato.

Uno score di grande importanza, al netto delle tante offerte arrivate al Dg Hans-Joachim Watzke, e che lo elegge nella top 10 del momento per i talenti più preziosi in circolazione. Un talento da cui né i tifosi né il tecnico Bosz hanno intenzione di separarsi ma che ugualmente potrebbe partire per la serrata corte delle big del calcio continentale. Niente paura però, perché se pure il ragazzo dovesse andar via, la base d’asta, per PlayRatings.net, non potrebbe partire che dai 118.3 milioni di euro del suo attuale market price.

in foto: l'identikit di Icardi (PlayRatings.net)

Dybala-Icardi, al top in Serie A.

A chiudere, questo listing di talenti fenomenali, dopo 2 calciatori di Ligue 1 e Bundesliga, 1 star di Premier League e 3 della Liga, ecco arrivare, nelle posizioni #9 e #10, due calciatori che conosciamo da vicino.

Nello specifico, il riferimento è agli argentini di Inter e Juventus Maurito Icardi e Paulo Dybala che arrivano, per età, margini di miglioramento e rendimento, prima dei vari Cavani, Lukaku, Higuain, Bale e Griezmann. Una considerazione dettata dagli algoritmi del sito, peraltro fra i più precisi al mondo con una corrispondenza spesso esatta dei reali valori di mercato, che vedono il centravanti dell’Inter depositario di una quotazione di 114.5 milioni di euro col suo avversario e connazionale bianconero appena sotto con 107.6 milioni di euro. Cifre mostruose ma che sembrano collimare con quanto fatto vedere da entrambi in questo anno solare con, sommati, ben 55 gol a referto.