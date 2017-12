L’erede del grande Alan Shearer l’Inghilterra lo ha trovato già da tempo. Ma adesso Harry Kane è riuscito a eguagliare uno dei grandi record dello storico centravanti di Blackburn e Newcastle. Realizzando una tripletta contro l’ostico Burnley il ventiquattrenne attaccante ha raggiunto quota 36 gol nell’anno solare e ha eguagliato il record di Alan Shearer, che ne realizzò 36 in tutto il 1995 in Premier League. Kane ora ha un’occasione per prendersi il record assoluto e può anche diventare il miglior bomber del 2017.

Kane come Shearer e meglio di Henry e Van Persie.

La tripletta al Burnley ha regalato tre punti importantissimi al Tottenham che cerca il rilancio in classifica dopo aver gettato al vento tanti punti. Ora Kane è arrivato a quota 36 gol in un anno solare in Premier e ha agganciato Shearer, che gli ha fatto i complimenti con un tweet, in un club molto ristretto perché solo sei giocatori sono riusciti a segnare più di 30 gol nel campionato inglese in un anno solare. Van Persie nel 2011 si fermò a 35, Henry nel 2004 a 34. Mentre a 30 arrivarono Les Ferdinand (1995) e Ruud Van Nisterlooy (2003).

A caccia del titolo dei cannonieri.

Kane ha agganciato così al comando della classifica dei cannonieri Salah, entrambi hanno realizzato 15 gol. Alle loro spalle c’è il tandem del City formato da Aguero e Sterling (12). Kane naturalmente va a caccia del titolo di re dei bomber e spera di vincere anche quest’anno. Se ci riuscirà vincerà il titolo per la terza volta consecutiva ed eguaglierebbe così Shearer e Henry, gli unici ad essere stati capocannonieri tre volte in fila da quando esiste la Premier League.

Nel mirino anche Messi.

Harry Kane con la tripletta di Burnley è arrivato a 53 gol complessivi nell’anno solare ed ha così agganciato in classifica Lewandowski e Cristiano Ronaldo, che hanno disputato più partite di lui. Kane ha la chance di superare Messi, che ne ha segnati 54. Adesso ha una partita a disposizione per superare il ’10’ del Barcellona, quella con il Southampton del Boxing Day.