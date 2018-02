A pochi mesi da un mondiale che, purtroppo per noi, non vedrà l’Italia protagonista, cresce l’attesa per la manifestazione russa con tanti campioni in gioco e diverse nazionali accreditate per il successo finale. Fra queste, pure la Croazia dei vari Modric, Kovacic, Rakitic o Perisic che, sognando Suker, Prosinecki, Soldo o Boban, 20 anni dopo, proveranno a fare ancora meglio rispetto ai più noti connazionali capaci, a Francia ’98, di strappare addirittura un bellissimo e meritato terzo posto.

Eppure, al di là degli aspetti meramente tecnici, sulle infuocate gradinate avrà luogo una sfida, di certo un po’ più prosaica, davvero affascinante: quella fra le wags più belle e seducenti del mondo. E anche qui, la Croazia sembra attrezzata, anzi, attrezzatissima. E così, con la clessidra del tempo che scorre inesorabile ed un appuntamento iridato sempre più vicino, conosciamo meglio 5 delle più sexy bellezze croate che si sono fatte apprezzare negli ultimi anni.

Raquel Mauri, la musa di Rakitic.

Spagnola puro sangue di Siviglia, donna bellissima, tutta eleganza e curve mozzafiato. Ma anche mamma e compagna. Stiamo parlando della splendida Raquel Mauri moglie di Ivan Rakitic, prossimo protagonista ai mondiali con la sua Croazia, ex barista che ha subito, con il suo fascino e la sua grazia, fatto innamorare l’allora giovanissimo Ivan.

Come raccontato dal centrocampista del Barcellona, infatti, il suo incontro con la bella Raquel lo ha fin da subito cambiato: è amore a prima vista. Appena giunto in Andalusia dallo Schalke 04, infatti, il ragazzo in un bar della splendida cittadina spagnola vede lei, Raquel, al bancone e decide subito di corteggiarla e provare a farla diventare sua. Il corteggiamento dura qualche tempo, Rakitic dirà addirittura di aver avuto vita più facile per conquistare la Champions che la conturbante e dolce ragazza, per poi convincerla a sposarlo e a diventare lady Rakitic. Un vero affare per lui con al suo fianco una moglie, per citare un famoso film italiano, bellissima.

Stagione deludente per Brozovic. Marcelo si consola con la bella Silvija.

Vicino alla cessione in inverno con diversi club a lui interessati ma anche protagonista di una stagione con poche luci e tantissime ombre, Marcelo Brozovic può, almeno al di fuori dal campo, avere qualcosa per cui rallegrarsi. Al suo fianco, infatti, c’è la bellissima Silvija Lihtar, la sua musa, la sua donna, la ragazza della porta accanto, la sua ragazza.

Silvija che, con un lato B, visto peraltro in numerose salse sui social, davvero da urlo è una delle donne più sexy fra le wags croate. Una ragazza però con un bel caratterino capace, raccontano i più informati, di cambiare in tutto Marcelo bravo, ora, anche come uomo di casa. Il tutto, sotto l'attenta guida dell’angelica ma severa Silvija.

È Josipa la donna di Perisic.

La stagione che sta entrando nel vivo in Serie A, ha messo ancora una volta in evidenza le enormi qualità di uno dei calciatori più forti del nostro campionato: Ivan Perisic. Il croato però, nonostante un avvio importante dove figurava spesso fra i migliori dei suoi, dalla scarsa prestazione di Torino con la Juventus in poi, sembra l’ombra di se stesso. Spento, abulico, prevedibile e, talvolta, controproducente. Ma se del campo e delle trattative, sponda Manchester United, si sa tutto o quasi, della sua storia con la moglie, la splendida Josipa, si sa ben poco.

A post shared by 💥Josipa Perisic💥 (@joop8) on Sep 16, 2017 at 9:04am PDT

Croata come lui, fa la modella per alcuni brand e con l’interista ha avuto anche due bambini. Il primo figlio, si chiama Leonardo ed è nato il 9 ottobre 2012, mentre la bimba invece, si chiama Manuela, ed è nata il 28 luglio 2014. Josipa spesso pubblica su Instagram diverse foto in compagnia dei suoi figli, lasciando sempre privati i suoi scatti personali e le tenerezze con Ivan.

Izabel, l’indimenticabile musa di Kovacic.

Sempre compagna di un grande centrocampista, sempre sponda Croazia rintracciamo un’altra delle muse, delle wags più affascinanti del Paese alla caccia di un insperato e quasi impossibile successo mondiale. Nello specifico, parliamo di Izabel Andriijanic fidanzata storica dell’ex Inter Mateo Kovacic. Oggi al Real Madrid, dove anche a causa di qualche problema fisico di troppo continua a giocare pochissimo, il ragazzo si fa apprezzare in Spagna, oltre che per il suo enorme talento, anche per la bellezza della sua Izabel.

A post shared by Izabel Kovačić (@izabelandrijanic) on Jun 21, 2016 at 3:47pm PDT

Molto seguita su Instagram, una vera e propria stella, il suo account ha già più di 256mila followers. Il loro amore dura da quando erano bambini, a legarli è stata la loro profonda fede religiosa con i due che si sono conosciuti in chiesa dove la modella cantava nel coro. Ma Izabel s’è fatta grande, in tutti i sensi, ed ora la bionda compagna di Mateo, dopo aver studiato Economia in Croazia, ha avviato una piccola azienda di calzature per bambini. Insomma, bella, buona e…in gambissima.

on Dec 23, 2016 at 3:08am PST

Kalinic e il no di Vanja alla Cina.

Molti tifosi della Fiorentina, prima ancora che del Milan, conoscono la bella Vanja, moglie di Nikola Kalinic, per l’importanza che ha avuto la donna nell’inverno del 2017 nel bloccare la trattativa che avrebbe condotto la punta croata nel campionato cinese. In quel freddo gennaio, infatti, la stupenda Vanja, si oppose, nonostante i milioni asiatici, alla nuova soluzione non volendo costringere il piccolo Mateo di appena 2 anni a subire un così radicale cambiamento. E così, dopo vari tentennamenti, ripensamenti e dubbi, Nikola chiuse la porta all’estremo oriente diventando, poi, con risultati alterni, nuovo attaccante del Milan. Una scelta, stavolta sì avallata dalla moglie, e che ha portato Vanja nell’Olimpo delle wags italiane. Insomma, dietro un grande attaccante, spesso, si cela anche una grande, anzi bellissima, moglie.