Young Boys-Juventus è l'ultima partita della fase a gironi della Champions League dei bianconeri. Questi ultimi già certi della qualificazione agli ottavi di finale, si giocheranno nella sfida in programma mercoledì 12 dicembre alle ore 21, il primato nel girone. Sulla scia del prezioso successo sull'Inter, la formazione di Allegri punterà a vincere, in maniera tale che il discorso relativo al primo posto non dipenda dall'altra partita Valencia-Manchester United.

Young Boys-Juventus, dove vedere in tv e in streaming il match di Champions League

Buone notizie per i tifosi della Juventus e gli appassionati di calcio che avranno la possibilità di vedere in tv in chiaro la sfida di Champions in casa dello Young Boys. Il match in programma mercoledì 12 dicembre sarà trasmesso a partire dalle 21 su Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre), con la possibilità di seguire lo stesso anche in streaming, grazie al sito e all'app Rai Play. Young Boys-Juventus, sarà visibile come sempre anche su Sky, sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Anche in questo caso streaming riservato agli abbonati grazie all'app SkyGo.

La Juventus si qualifica come prima del girone agli ottavi di Champions se..

La Juventus ha già strappato il pass per la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La sfida contro lo Young Boys, sarà decisiva per stabilire se i bianconeri approderanno alla fase ad eliminazione diretta da primi, giovando dunque di un sorteggio più favorevole (almeno sulla carta). La Juve si qualificherà agli ottavi da prima del girone H conquistando una vittoria in casa dello Young Boys. In caso di vittoria, o pareggio, bisognerà aspettare il risultato di Valencia-United e sperare che i Red Devils non facciano il colpaccio al Mestalla.

Juventus, le ultimissime notizie sulla formazione di Allegri contro lo Young Boys

Quale sarà la formazione della Juventus contro lo Young Boys? Allegri vuole il primato e non è distratto dalla prossima sfida di Serie A contro il Torino. Saranno assenti certamente Benatia, alle prese con un'infiammazione al ginocchio è Khedira che non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia. C'è Alex Sandro che dovrebbe però partire dalla panchina. Sulle corsie confermati Cancelo e l'ottimo De Sciglio, con centrali Bonucci e Rugani (turno di riposo per Chiellini). Possibile linea a 4 anche in mediana, con Cuadrado e Douglas Costa esterni, pronti a supportare Ronaldo e Mandzukic, con Emre Can e Matuidi a "far legna" in mezzo al campo. In panchina Dybala e Pjanic.

Le probabili formazioni di Juventus-Young Boys