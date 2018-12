La Juventus dopo la bella vittoria contro l'Inter prosegue nella marcia d'avvicinamento al match di Champions League in casa dello Young Boys. I bianconeri che hanno la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca e dovranno vincere per chiudere il girone al primo posto, non potranno fare affidamento in terra svizzera su Medhi Benatia. Il difensore marocchino si è fermato a causa di un problema al ginocchio che lo metterà fuori gioco per Young Boys-Juventus, match in cui probabilmente sarebbe sceso in campo da titolare.

Che si è fatto Benatia, le condizioni del difensore della Juventus

Che si è fatto Medhi Benatia? Il difensore marocchino della Juventus che puntava con decisione ad una presenza da titolare nel match decisivo per il primato del girone di Champions League contro lo Young Boys (partita in programma mercoledì 12 dicembre alle ore 21), è finito ko. A fare il punto sulle sue condizioni ci ha pensato la Juventus con un comunicato ufficiale che parlando della seduta di allenamento odierna recita: "Durante la seduta si è fermato Medhi Benatia, a causa di un'infiammazione al ginocchio destro".

Benatia salterà Young Boys-Juventus. I tempi di recupero

Infiammazione al ginocchio dunque per lo sfortunato Benatia. Il difensore marocchino che aveva richiesto alla società un maggiore utilizzo sembrava pronto a tornare titolare in Young Boys-Juventus. E invece turno di riposo per l'ex di Roma e Bayern che sarà costretto a restare fermo ai box. La speranza è quella di dover far fronte ad un problema di poco conto, che non possa compromettere la presenza di Benatia nei prossimi match di questo caldissimo dicembre per i bianconeri.

Chi sostituirà Benatia in Young Boys-Juve, le probabili formazioni

Massimiliano Allegri potrebbe puntare sul turnover in vista di Young Boys-Juventus. In difesa potrebbe esserci una chance per Rugani, al fianco di Giorgio Chiellini. Possibile ritorno da titolare nel 4-3-3 bianconero di Bernardeschi e Douglas Costa al fianco dell'inamovibile Cristiano Ronaldo. Turno di riposo per Dybala e Mandzukic, per una squadra che sabato scenderà in campo nel derby contro il Torino.

Le probabili formazioni di Young Boys-Juventus

Young Boys (4-1-4-1): Von Ballmoos; Mbabu, Von Bergen, Camara, Benito; Lauper; Sulejmani, Sow, Aebischer, Assale; Nsame. All. Seoane

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Costa. All. Allegri