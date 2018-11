Provocare (per gioco) i followers e scatenare la ridda di commenti. Wanda Nara sa come si fa ed esibisce il pezzo forte. "Ops… tette", scrive nel messaggio a corredo della foto che la ritrae davanti allo specchio mentre fa un selfie a mezzo busto. Indossa un top di colore arancione che ne esalta la generosità delle forme e lascia che sotto il suo post si alimenti la coda di complimenti: alcuni poco eleganti, altri molto ironici che prendono spunto dall'accostamento cromatico a zucche, meloni, arance e quant'altro possa essere mutuato da ‘madre natura' per descrivere quanto sia procace la signora Icardi, mamma di cinque figli (3 nati dalla precedente relazione con Maxi Lopez, 2 dal matrimonio con Maurito), moglie e agente dell'attaccante argentino, leader dell'azienda di famiglia che ha visto crescere nell'ultimo anno i guadagni in maniera esponenziale.

Modella, showgirl e adesso manager che ha recepito quanto possa essere grande e redditizio il potere dei social network, strumento da poter utilizzare nelle maniera più intelligente possibile. E fa niente se in giro c'è gente che un po' esagera, pure quello fa parte del gioco. Del resto, Wanda Nara ha sempre mostrato grande sicurezza nel vivere la propria vita privata – o parti di essa – in maniera abbastanza ‘sciolta', disinibita, per nulla sopraffatta dal moralismo da tastiera e o dagli odiatori seriali.

E allora capita che non abbia alcun timore di esibire in primo piano il proprio ‘lato b', sia al mare oppure sul lettino dei massaggi, sia a bordo della piscina che sul tetto del proprio attico con vista San Siro oppure sotto la doccia, lasciando al gioco delle ombre il fascino morboso del ‘vedo non vedo', sia davanti alla macchina fotografica quando posa per le riviste e i marchi (che fanno brand e muovono denaro). Wanda sa come si fa e chi crede che sia solo ‘tette', cosce e culo in evidenza nulla ha capito. Oltre alle gambe c'è di più.