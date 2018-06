Immaginate la scena. Siete il dirigente della squadra di calcio che ha in rosa uno degli attaccanti più ambiti del momento. Dovete discuterne il rinnovo e avete fissato l'appuntamento con l'agente che è anche consorte del calciatore. Cosa c'è di strano? Niente. Poi, però, date un'occhiata al profilo Instagram e dinanzi a certe foto molto disinvolte restate basiti (diciamo così…). "E rinnoviamolo questo contratto", scrive un followers di Wanda Nara che in calce al selfie della donna in micro bikini nero rivolge un messaggio accorato e mette un tag a Steven Zhang, il figlio del proprietario dell'Inter. Il primo tentativo, però, è andato a vuoto: almeno per adesso, sarebbe arrivato un ‘no' rispetto alle cifre e all'ingaggio proposti dai nerazzurri.

Ci sarà ancora tempo per decidere, bisogna farlo proprio adesso che il sole delle Seychelles si riflette su quella spiaggia così candida? No, decisamente non è il momento giusto. La coppia più social del mondo del calcio gode del meritato riposo lontano da ogni cosa e – senza figliolanza al seguito – vive giorni da luna di miele caliente. Entrambi sono in splendida forma: Maurito, che un po' ci è rimasto male per la mancata convocazione al Mondiale, si consola tra coccole e lusso; sua moglie Wanda esibisce con orgoglio un corpo mozzafiato.

"In questa pancia sono cresciuti cinque bambini", raccontò l'anno scorso vantandosi del ventre piatto, delle gambe tornite e della muscolatura perfetta che nemmeno l'incedere del tempo e delle gravidanze ha fiaccato. Sicché ora dopo il ‘lato b' mostra anche il ‘lato a' generoso, debordante e incastonato tra una bretella e una fettuccia. Stessa spiaggia, quella delle Seychelles. Stesso mare, sfumato d'azzurro fino a perdersi nell'orizzonte cobalto.