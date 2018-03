Nato a Massa di Somma ma cresciuto a Volla, Aniello Viscovo rappresenta l’ennesimo caso di portiere campano, sulla scia dei vari Sorrentino, Donnarumma, Mirante, Iezzo e tanti altri che sono andati via dal proprio luogo di nascita per crescere e cercare fortuna altrove. Una fortuna che, con sacrificio e dedizione, sembra poter arrivare a breve, anche per lui. Eppure, lo scugnizzo napoletano, prima di finire fra i pali e poi al Crotone, ha vissuto diverse tappe importanti. Difensore centrale nello Sporting Volla, prima di scegliere, a 9 anni, di prendersi cura della porta e giocare nel ruolo più complicato, poi estremo difensore per il Città di Volla e, per finire, nel River Angri.

in foto: Aniello Viscovo in azione (foto tratta da fccrotone.it)

E poi, durante un provino per i dilettanti dell’Herculaneum, la svolta. Gli osservatori del Crotone si innamorano di quel felino di 189 cm, lo avvicinano e lo mettono sotto contratto facendolo giocare, fino allo scorso anno, sotto età con la Primavera. Oggi però, dopo 25 panchine in ‘prima squadra' l’orizzonte è ancora più luminoso, la prospettiva, infatti, è quella dell’esordio assoluto e, con Cordaz non al 100% e Festa out, l’11 marzo 2018, potrebbe essere il giorno più bello della sua vita sportiva.

Un esordio quasi alla Buffon? Ancora no

Sarebbe dovuto scendere in campo probabilmente già contro il Torino domenica scorsa prima del rinvio di tutto il turno di Serie A per via della tragica scomparsa di Astori. Ma nonostante il campionato fermo, la gara contro la Sampdoria, da parte del Crotone, potrebbe vedere in campo una novità assoluta. Stiamo parlando del portiere classe 1999, nativo di Massa di Somma in provincia di Napoli, Aniello Viscovo. Il giovane estremo difensore dei calabresi, viste le defezioni, probabili, sia di Cordaz che di Festa, proprio come accadde a Buffon con il Parma con Bucci Ko, dovrebbe andare in campo dopo essere stato a lungo il terzo portiere della squadra di Zenga. Aniello è stato scoperto giovanissimo dal Crotone, più precisamente all’età di 14 anni e fin da subito ha raccolto le prime presenze con la Primavera, in cui si è poi, neanche troppo lentamente, affermato. Ad oggi conta 25 panchine in Serie A e sono tante le squadre importanti che hanno messo gli occhi su di lui, tra queste Arsenal e Inter.

in foto: il profilo del ragazzo (Transfermarkt.it)

L’idolo Neuer e i primi passi da difensore centrale

Nonostante abbia soltanto 18 anni, questo giovane estremo difensore campano, che sia candida a seguire le orme di Gigio Donnarumma, per tutti coloro i quali hanno avuto la possibilità di vederlo già all’opera dal vivo, sembra essere già un veterano. Movimenti e sicurezza tra i pali degni di un portiere che calca la Serie A da anni. Ma la curiosità è che la sua carriera non è iniziata tra i pali. Nei primi passi compiuti nel mondo del calcio grazie alla squadra del suo paese, lo Sporting Volla, fu infatti schierato come difensore centrale proprio per l’imponente stazza fisica che nonostante la giovane età, era già abbastanza importante salvo poi prendere fissa dimora tra i pali poco dopo. Il suo idolo assoluto è il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer, al quale invidia l’abilità tra i pali e la capacità di gestire la palla tra i piedi, qualità che sicuramente anche Viscovo riuscirà a migliorare nel corso del tempo. Adesso, questo è l'auspicio, c’è solo da superare l’ostacolo Samp all’esordio.

in foto: il rendimento col Crotone del giovane Viscovo (Transfermarkt.it)

Tra i più “poveri” della Serie A

In questo momento il portierino del Crotone, pur non essendo mai ancora stato impiegato dai pitagorici in questa stagione, ha fatto registrare un primato. L’estremo difensore di Volla con il suo ingaggio da 30mila euro l’anno è infatti uno dei calciatori meno pagati dell’attuale Serie A. Chissà che quello che sembra ormai un probabile debutto nel massimo campionato italiano non gli permetta di avere a breve anche un accordo economico migliore.

Valore di mercato in ascesa, Viscovo vale 200mila euro

Il suo ingaggio, al momento, come detto, non è di certo entusiasmante, anzi. Eppure, il suo valore di mercato non è niente male col ragazzo campano che, in terra calabra, sta trovando la giusta dimensione in attesa di esplodere e mostrare tutto il suo potenziale, magari, già oggi con la Samp. Un potenziale nascosto che sembra potersi liberare a momenti ma che viene fotografato al meglio dalle recenti rilevazioni di mercato col numero #1, nel giro di un solo anno, bravo a far aumentare l’appeal verso di sé e la propria quotazione con Viscovo, risorsa importante per i pitagorici, ora, valutato ben 200mila euro.

Quell’unica apparizione in azzurro…

Lo scorso anno dopo le grandi prestazioni esibite nel campionato Primavera con la maglia dei pitagorici per Nello, come lo chiamano amici e compagni, è arrivato anche l’esordio in Nazionale. Il 17 maggio 2017 infatti il ct Nicolato lo ha fatto entrare al minuto 80’ della gara amichevole tra Germania e Italia Under 18 al posto del titolare Cerofolini. Al momento si tratta dell’unica apparizione in azzurro, ma i prossimi mesi, complice magari una qualche presenza in campo, potrebbero fargli scalare delle gerarchie anche nelle Nazionali giovanili italiane. Insomma, Nello sembra avere tutte le carte in regola non solo per avere una degna carriera ma anche per poter diventare una autentica certezza in Serie A.