Senza papà Sebastian pronto a mettere la sua esperienza al servizio dell'Uruguay al Mondiale 2018, ci ha pensato Valentina Abreu a "scendere in campo" per la Celeste. La figlia del 41enne attaccante, che proprio non ha intenzione di smettere di giocare dopo una lunghissima carriera da giramondo, si è resa protagonista di un particolare rito scaramantico che ha portato fortuna alla Celeste in occasione della sfida vinta contro il Portogallo agli ottavi di finale di Russia 2018.

in foto: Foto https://twitter.com/AbreuValentina/media

Chi è Valentina Abreu, figlia del Loco Sebastian

Valentina Abreu è una delle figlie di Sebastian Abreu. Il calciatore 41enne rappresenta una vera e propria leggenda in patria, nonché un idolo per i tifosi uruguaiani che ricordano ancora il "cucchiaio" decisivo ai rigori nella sfida dei quarti contro il Ghana. Tante partite, 70 con la maglia della Celeste, e tante "follie" per un giocatore non a caso soprannominato il "Loco", ovvero il "matto". E a quanto pare anche la figlia Valentina ha tutte le caratteristiche per essere definita un po' "loca".

Il rito della figlia di Abreu per Uruguay-Portogallo ai Mondiali 2018

In occasione della sfida tra l'Uruguay e il Portogallo, la ragazza ha preso tutte le figurine dei giocatori del Portogallo ai Mondiali e le ha inserite in una bustina posizionata all'interno di un frigorifero. Un vero e proprio rito scaramantico per cercare di portare sfortuna a Ronaldo e compagni. Missione compiuta dalla squadra di Tabarez, con la figlia di Abreu che su Twitter ha mostrato il video in cui recupera tutte le foto dal frigo, per un gesto che si è rivelato fortunato.

Uruguay-Francia, a Valentina Abreu manca la figurina di Mbappé. L'appello su Twitter

Adesso l'Uruguay dovrà vedersela con la Francia e allora ecco che Valentina Abreu è pronta a riproporre il rito scaramantico per la sfida valida con i quarti di finale. C'è però un problema tutt'altro che di poco conto per la ragazza che ha tutte le figurine dei Bleus, meno quella di Kylian Mbappé ovvero il pericolo numero 1 della Celeste. Ecco allora che su sul suo seguitissimo profilo Twitter è partito l'appello per ricercare la figurina mancante con la speranza di congelare (in campo anche la Francia)