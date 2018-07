Probabilmente il suo compagno di squadra al Psg Angel Di Maria aveva avvertito i difensori dell'Argentina. Quando quel ragazzo con la numero 10 parte, poi è difficile fermarlo. Messaggio recepito, ma poi sul campo Otamendi e Rojo sono rimasti spiazzati: già perché Kylian Mbappé si è rivelato un vero e proprio fulmine. In occasione del primo dei due gol segnati, il classe 1998 ha mostrato tutta la sua velocità costringendo Rojo al fallo da rigore. Un incubo per gli avversari, un portento per i compagni e non solo. E in molti si sono chiesti: "Ma quanto è veloce Mbappé?". Con tanto di paragoni con uno degli uomini più veloci di tutti i tempi ovvero Usain Bolt.

Mbappé, i numeri dell'azione del primo gol in Francia-Argentina

In occasione della straripante azione del gol del vantaggio della Francia contro l'Argentina, Mbappé ha preso palla e si è involato verso la porta avversaria. Uno scatto imperioso quello del giovane attaccante capace di percorrere 55 metri, in sette secondi come evidenziato da Sky. Il tutto prima del fallo di Rojo, costretto a fermarlo con le cattive con la speranza che arbitro e var lascino correre. Una speranza rivelatasi subito vana.

La velocità di Mbappè in Francia-Argentina dei Mondiali 2018

Ed ecco allora i primi dati sulla velocità di Mbappé con tanto di paragoni di una leggenda come Bolt. Il francese ex Monaco in Francia-Argentina ha corso a 38 km/h. Una velocità impressionante che ha fatto pensare a numeri migliori di quelli dell'ex velocista giamaicano e per giunta palla al piede. In realtà però, come spiegato poi da una rivelazione ufficiale della Fifa, quella di Mbappé è una velocità massima: in realtà il talento francese ha corso mediamente a 32,4 km/h.

Il paragone tra la velocità di Mbappé e quella di Usain Bolt

Il paragone con i numeri del pluripremiato campione della velocità premia proprio quest'ultimo. A Berlino 2009, quando Bolt ha fatto registrare il tempo record sui cento metri di 9 secondi e 58, tuttora imbattuto ha corso con una velocità media di 37,54 km/h,, superiore dunque a quella di Mbappé, con un picco di 44,72 km/h. Un dato impressionante, che di certo non ridimensiona quanto fatto registrare da Mbappé palla al piede e in un contesto completamente diverso come quello di Russia 2018.