Francia-Argentina doveva essere la partita di Lionel Messi e Antoine Griezmann ma il vero supereroe della sfida di Kazan è stato Kylian Mbappé. Il giovane attaccante del Paris Saint-Germain è stato il vero protagonista della vittoria dei Bleus contro la Seleccìon di Jorge Sampaoli con la sua doppietta e le sue brucianti accelerazioni che mettevano sempre in difficoltà la difesa argentina. L'enfant prodige di Didier Deschamps ha mandato sistematicamente in crisi la retroguardia albiceleste e l'azione più emblematica della gara valida per gli ottavi di finale è quel contropiede condotto da solo al 12′, quando è procurato il rigore con cui la Francia è andata in vantaggio per 1-0: in quell'occasione Mbappè ha corso a 38 km/h, ovvero una media superiore a quella tenuta da Usain Bolt nel 2009 quando stabilì il primato mondiale dei 100 metri. Il numero 10 francese ha, letteralmente, bruciato gli avversari e quando sembrava essersi allungato il pallone ha subito il fallo di Rojo che ha portato al penalty. Il classe '98 è stato protagonista anche nel secondo tempo, quando ha segnato la terza e la quarta rete chiudendo la gara e consegnando i quarti alla sua nazionale.

Con questa doppietta Mbappé diventa il secondo giocatore più giovane di sempre (19 anni e 192 giorni) a segnare due gol nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale: meglio di lui ha fatto solo Pelé, che nel 1958, all'età di 17 anni, segnò tre goal in semifinale proprio contro la Francia.

Mbappè: Siamo felici, possiamo fare grandi cose

L'attaccante francese si è soffermato sulla prestazione della sua squadra dopo la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo e ai microfoni di beIN Sports ha dichiarato: