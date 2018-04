Questa volta il suo nome ha conquistato la ribalta non per l'ennesimo record, ma per un episodio tutt'altro che edificante di cui si è reso protagonista su un campo di calcio. Sebastian Abreu gloria del calcio uruguaiano che ad ottobre spegnerà 42 candeline sulla torta, ha ancora una volta giustificato il perché del soprannome "El Loco", ovvero il Pazzo. Durante una partita del campionato cileno, il bomber che in 23 anni di carriera ha giocato in 26 squadre ha lanciato un tavolino in direzione dei tifosi. Un gesto folle che potrebbe costargli una squalifica.

L'Audax pareggia, i tifosi fischiano e Abreu s'infuria

Tutto è accaduto nel campionato di prima divisione cilena, nella sfida tra l'Audax Italiano, club in cui milita Abreu e l'Antofagasta. La squadra del Loco non è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio chiudendo il match con un deludente 0-0. Un risultato che non aiuta l'Audax che resta nelle zone basse della classifica facendo infuriare i propri tifosi. Questi ultimi hanno fischiato la squadra e Abreu a più riprese mandando su tutte le furie l'esperto calciatore.

Abreu lancia tavolino contro i tifosi

Quest'ultimo ha perso la testa, stizzito per la contestazione della curva. Ecco allora che si è portato sotto il settore da cui provenivano i fischi e dopo aver preso un tavolino lo ha lanciato verso i tifosi. Una situazione che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo con la punta che ora rischia un provvedimento che macchierebbe il suo finale di carriera, confermando ancora una volta i "raptus" del giocatore soprannominato infatti "il pazzo".

Il Loco Abreu ci scherza su su Twitter

Tifosi dell'Audax letteralmente inferociti sui social contro Abreu, al quale non è bastato il fatto di essere una vera e propria istituzione del calcio sudamericano. Nei 23 anni di carriera il Loco ha segnato più di 400 gol contribuendo all'impresa Mondiale dell'Uruguay, trascinato in semifinale con un calcio di rigore contro il Ghana nel 2010. La sua ultima esperienza con l'Audax potrebbe dunque concludersi in malo modo. Quello che è certo che il giocatore subito dopo il fattaccio non ha perso il sorriso e su Twitter ha chiosato sull'episodio con una battuta. Abreu ha postato una foto in compagnia di un amico facendo finta di sollevare un tavolino, fortunatamente bloccato: "Ho ricevuto una visita che mi ha illuminato questa giornata dopo la scorsa notte. Speriamo che la squadra esca da questa striscia negativa. Questo tavolino comunque è bloccato"