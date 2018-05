Ci sarà una vera e propria colonia di "italiani" nella Svizzera che prenderà parte ai prossimi Mondiali in terra di Russia. Il commissario tecnico, ex allenatore della Lazio, Vladimir Petkovic, ha diramato la lista dei 26 pre-convocati che prenderanno parte alla prossima rassegna iridata (eccezion fatta per 2 che saranno "tagliati"). Ci sono ben 6 calciatori che nell'ultima stagione hanno militato in Serie A

Svizzera, ai Mondiali con 6 "italiani"

Dunque il nostro massimo campionato di calcio sarà rappresentato innanzitutto dal senatore Stephan Lichtsteiner, che quasi certamente nella prossima stagione lascerà l'Italia dopo l'addio alla Juventus. A proposito di esterni ecco presenti anche il milanista Ricardo Rodriguez e il laterale dell'Udinese Widmer, uomo mercato. Sono 3 i centrocampisti reduci da un'annata in Serie A, si tratta degli esperti Behrami (Udinese) e Dzemaili (Bologna) e del giovane atalantino Freluer.

La lista dei pre-convocati della Svizzera per i Mondiali 2018

Behrami (Udinese), Dzemaili (Bologna), Fernandes E. (West Ham), Fernandes G. (Eintracht Francoforte), Freuler (Atalanta), Shaqiri (Stoke City), Xhaka (Arsenal), Zakaria (Borussia Mönchengladbach) Attaccanti: Drmic (Borussia Mönchengladbach), Embolo (Schalke 04), Gavranovic (Dinamo Zagabria), Seferovic (Benfica), Zuber (Hoffenheim)

Svizzera, esordio e girone ai Mondiali 2018

La nazionale svizzera rappresenta una delle possibili sorprese dei prossimi Mondiali, e fa della compattezza e dell’organizzazione di gioco i suoi punti di forza. La squadra allenata da Petkovic è stata inserita nel gruppo E e dovrà vedersela contro la corazzata Brasile, e con Serbia e Costa Rica. Con queste ultime due i biancorossi si giocheranno sulla carta il secondo posto. L’sordio per Lichtsteiner e compagni è previsto per il 17 giugno proprio contro la Seleçao.