La sessione di calciomercato invernale 2018 è stata ormai consegnata agli archivi. Non sono mancati i colpi a sensazione soprattutto all'estero, mentre in Italia sono state effettuate circa 300 operazioni complessive con pochissimi trasferimenti "degni di nota". Per i club però c'è ancora tempo per rinforzarsi, anche dopo la chiusura della sessione di riparazione, attingendo alla lista dei calciatori svincolati. E' sempre possibile infatti tesserare questi giocatori rimasti senza contratto e al momento dunque disoccupati. E non mancano nomi importanti che potrebbero fare molto comodo, anche in termini di esperienza.

Gli ex Juve Vucinic e Evra svincolati sul calciomercato.

Nella lista dei giocatori svincolati non mancano vecchie conoscenze della Serie A. Basti pensare all'ex di Lecce, Roma e Juventus Mirko Vucinic. Duttile, esperto e dotato di una tecnica notevole il montenegrino a 34 anni e dopo un'esperienza negli Emirati Arabi con l'Al Jazira, vuole rimettersi in gioco. A proposito di ex bianconeri, ecco anche Patrice Evra. L'esterno 36enne è stato squalificato per 7 mesi dopo il famigerato calcio al tifoso costatogli il licenziamento dal Marsiglia. Nessuna intenzione di mollare ma gran voglia di tornare a giocare per provare a togliersi altre soddisfazioni: è stato proposto a Galatasaray e Betis.

Gli ex "italiani" rimasti senza contratto che possono essere ingaggiati.

Si è appena svincolato consensualmente dal Milan Gabriel Paletta. A 31 anni è in cerca di squadre in Italia e all'estero. Banfield, Boca, Liverpool, Parma e Atalanta nel passato di un calciatore che potrebbe accasarsi presto. Nel 2015/2016 ha vestito la maglia della Roma senza fortuna William Vainqueur, centrocampista transalpino 29enne. Diversi i campionati in cui ha militato nel suo passato, ultimo quello turco con l'Antalyaspor. Inter, Lazio (senza presenze tra i professionisti) e Udinese e Ancona per Guilherme Siqueira che a 31 anni cerca il rilancio dopo il mancato rinnovo con l'Atletico Madrid. Chissà se per lui ci sarà nuovamente un'avventura in Italia. Meteora nella Fiorentina (dopo l'esperienza allo United) il brasiliano Anderson che a 29 anni dopo Internacional e Coritiba sogna il rilancio.

Sagna, Nasri e Toulalan, campioni francesi occasioni di mercato.

Potrebbero fare molto comodo a club italiani due francesi di caratura internazionale come Sagna e Nasri. Il primo ex di Arsenal e City è rimasto svincolato, con il Benevento che ha pensato a lui per rinforzare la rosa. Per il trequartista invece conclusa l'avventura all'Antalyaspor potrebbero essere maturi i tempi di un ritorno in Francia dopo la bella parentesi al Marsiglia. E a proposito di Francia, cerca squadra anche il 34enne Toulalan ex nazionale francese che dopo le parentesi con Lione, Monaco e Bordeaux vuole continuare a giocare.

L'ex obiettivo della Roma Nilmar e Lescott.

In passato il suo nome è stato accostato con forza a numerosi club italiani e in primis la Roma il brasiliano Nilmar. Il talentuoso attaccante, grande promessa del calcio sudamericano a 33 anni, e dopo l'ultima esperienza con il Santos (in precedenza le buone avventure europee con Lione e Villarreal), è alla ricerca di una nuova avventura professionale. Stesso discorso per l'ex del City e della nazionale inglese Lescott che a 35 anni svincolatosi dal Sunderland potrebbe tornare utile in patria.